Báo chí thế giới dự đoán tỷ số trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chức vô địch ASEAN Cup 2026 một trận đấu. Tối nay, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đón tiếp Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, “Những chiến binh sao vàng” đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thua Thái Lan trong trận lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: FAT).

Nhiều tờ báo trên thế giới cũng dự đoán về kết quả tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Kết quả ấy giúp “Những chiến binh sao vàng” đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Thái Lan phải tiếc nuối vì thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm ở trận lượt đi. Dù kiểm soát bóng tới 61% thời lượng trận đấu nhưng họ chỉ tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích. Giờ đây, đoàn quân của HLV Anthony Hudson phải đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải thắng với cách biệt 3 bàn để giành chức vô địch”.

Dự đoán về kết quả trận đấu, tờ Sportskeeda viết: “Đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chức vô địch ASEAN Cup 2026. Thật khó để tin rằng họ sẽ đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn ở lượt đi. “Voi chiến” sẽ làm tất cả để níu giữ hy vọng nhưng e rằng họ không thể ngược dòng thành công”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trước Thái Lan.

Đôi tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trang Football Prediction AI dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Tribunnews cho rằng trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra gay cấn và kịch tính. Thái Lan ở trong thế đường cùng và sẽ phản ứng quyết liệt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam là tập thể giàu kinh nghiệm và khó bị đánh bại.

Tờ Tribunnews dự đoán đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 trước Thái Lan.

Một tờ báo khác của Indonesia là Jawa Pos tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước Thái Lan. Tờ báo này dự đoán đoàn quân HLV Kim Sang Sik thắng 2-0.