HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử, khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Dù gặp rất nhiều khó khăn, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc cầm hòa tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận để đăng quang ngôi vương giải đấu hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam xuất sắc cầm hòa trước tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về để giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và đăng quang ngôi vương ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong tình thế bị dẫn 2-0 ở trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan đã chơi tấn công mạnh mẽ ngay khi nhập cuộc ở trận chung kết lượt về và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12 nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha. Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để gỡ hòa sau đó, đáng tiếc nhất là pha đánh đầu trúng cột dọc của Xuân Son ở phút 43.

Ở hiệp 2, sau khi bóng vừa lăn được 3 phút thì tuyển Việt Nam phải chịu quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Xuân Mạnh với đối thủ trong vòng cấm. Rất may trên chấm 11m, Kakana đã dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang giúp tuyển Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua thứ hai.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, tuyển Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới khi thủ thành Chatchai đá phản lưới nhà sau tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Hoàng Hên ở phút 52.

Trận đấu càng trở nên kịch tính khi Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 với pha lập công của Wanchai ở phút 85. Dù vậy ở phút bù giờ 90+3, Wanchai hóa thành tội đồ với pha đá phản lưới nhà và khiến trận chung kết lượt về có kết quả bất phân thắng bại với tỷ số chung cuộc 2-2.

Trận hòa này khiến tuyển Thái Lan không thể lội ngược dòng thành công và chứng kiến tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng quang chức vô địch ASEAN Cup.

Chiến tích này cũng giúp HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành HLV đầu tiên giúp "Rồng vàng" giành chức vô địch ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp (năm 2024 và 2026).

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến lược gia người Hàn Quốc qua đó giúp tuyển Việt Nam có lần thứ 4 đăng quang ngôi vương ASEAN Cup, cân bằng thành tích với tuyển Singapore và hiện chỉ còn kém thành tích giành nhiều danh hiệu nhất của Thái Lan 3 danh hiệu (Thái Lan giành được 7 chức vô địch ASEAN Cup).

Đặc biệt, với chức vô địch mới nhất trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Kim Sang Sik đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên 4 lần góp mặt ở chung kết các giải bóng đá lớn nhất khu vực mà chưa một lần nào phải về nhì. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cùng đội tuyển Việt Nam trước đó vô địch ASEAN Cup 2024, sau đó giúp U23 Việt Nam hạ chủ nhà U23 Indonesia 1-0 để đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025.

Cũng vào cuối năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng ngược chủ nhà Thái Lan 3-2, sau khi bị dẫn 2-0 để giành huy chương vàng SEA Games 33.

Chiến thắng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trước tuyển Thái Lan cũng giúp HLV Kim Sang Sik gia tăng kỷ lục bất bại cùng tuyển Việt Nam lên con số 26, với 22 trận thắng và 4 trận hòa, bỏ xa kỷ lục 18 trận thắng trước đó của "Rồng vàng" được chia sẻ bởi 3 HLV khác nhau trong giai đoạn 2016-2018 gồm HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo.

Trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vương, tuyển Việt Nam gây ấn tượng khi là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (21 bàn) và là đội để thủng lưới ít nhất (3 bàn).

Tuyển Việt Nam cũng là đội có nhiều cầu thủ được vinh danh nhất khi thủ thành Lê Giang Patrik giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, bộ đôi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo Đình Bắc cũng giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.