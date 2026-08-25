Vì sao Thái Lan còn rất ít cơ hội ngược dòng trước tuyển Việt Nam?

Thái Lan đang đối diện với nhiệm vụ vô cùng nặng nề sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Nếu muốn vô địch, “Voi chiến” cần phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Lịch sử chống lại Thái Lan trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng phải đối diện với nhiều "lời nguyền" khắc nghiệt. Cụ thể, trong lịch sử ASEAN Cup, chưa có đội bóng nào thất bại với cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi mà có thể ngược dòng ở lượt về để vô địch.

Trong lịch sử, chỉ có một đội suýt phá vỡ được "lời nguyền" này, đó là Malaysia. Ở chung kết AFF Cup 2014 (tiền thân của ASEAN Cup), Malaysia đã thất bại 0-2 trên sân của Thái Lan ở trận lượt đi trên sân khách. Ở trận lượt về trên sân nhà, Malaysia đã dẫn trước 3-0 sau khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, sau đó, Thái Lan đã ghi liên tiếp hai bàn do công của Charyl Chappuis (phút 82) và Chanathip Songkrasin (phút 86) để lên ngôi vô địch.

Hai năm sau, Thái Lan đã thất bại 1-2 trên sân của Indonesia trong trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, sau đó, họ đã thắng ngược 2-0 trên sân nhà, để trở thành đội tuyển đầu tiên ngược dòng thành công tại chung kết.

Bên cạnh đó, Thái Lan còn phải chịu "lời nguyền" khác, đó là họ chưa từng thắng trên sân khách ở chung kết ASEAN Cup. Trong 7 trận chung kết trên sân khách (tính từ năm 2004, khi giải đấu có hai lượt chung kết đi và về), Thái Lan chỉ hòa 2, thua 5.

Trong đó, họ có ba lần làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup. Năm 2008, Thái Lan hòa 1-1 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Trong đó, bàn thắng gỡ hòa của Công Vinh ở phút bù giờ đã giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 và lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Thái Lan chưa từng thắng ở trận chung kết ASEAN Cup trên sân khách.

Tới năm 2022, Thái Lan đã hòa 2-2 trước đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi. Sau đó, họ thắng 1-0 ở trận tái đấu tại sân Thammasat để vô địch Đông Nam Á.

Dù vậy, tới năm 2024, “Voi chiến” đã thất bại 2-3 trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik trên sân nhà Rajamangala ở chung kết lượt về. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch khi thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Có thể thấy, lịch sử đang chống lại Thái Lan. Với tình hình hiện tại, họ rất khó vượt qua "lời nguyền" này để tạo nên màn ngược dòng thần kỳ trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 26/8.