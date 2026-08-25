Truyền thông Thái Lan dự đoán đội nhà tạo nên cú sốc trước tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (20h ngày 26/8) với nhiệm vụ vô cùng nặng nề sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi.

Trang Kirian Buriram tự tin dự đoán Thái Lan thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước trận đấu, trang Krian Buriram (Thái Lan) nêu ra hai điều kiện giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trang này viết: “Hai điều kiện giúp đội tuyển Thái Lan ngược dòng vượt qua đội tuyển Việt Nam để vô địch ASEAN Cup 2026.

Thứ nhất, Thái Lan cần phải thắng với cách biệt 2 bàn và chờ đợi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu. Hay “Voi chiến” có thể lên ngôi vô địch ngay sau 90 phút thi đấu bằng cách thắng đội tuyển Việt Nam với cách biệt 3 bàn”.

Tiếp đó, trang Krian Buriram tự tin dự đoán đội tuyển Thái Lan có thể gây sốc trước đội tuyển Việt Nam. Họ viết thêm: “Khả năng đội tuyển Thái Lan có thể lật ngược tình thế trước đội tuyển Việt Nam không phải là nhiệm vụ không thể. Hãy nhìn tấm gương của Barcelona khi lội ngược dòng trước PSG vào năm 2017.

Nhiệm vụ ngược dòng của Thái Lan là vô cùng khó khăn (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong trận lượt đi, Barcelona đã thất bại 0-4 trước đội bóng thành Paris. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Los Blaugrana vẫn thắng ngược với tỷ số 6-1. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra.

Ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan có nhiều thời điểm thi đấu vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Chỉ là các chân sút của “Voi chiến” thiếu sắc sảo. Toàn đội cần tập trung toàn lực để ngược dòng trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở lượt về”.

Trang Krian Buriram tự tin dự đoán đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Trueid lại không tin vào khả năng “Voi chiến” làm nên bất ngờ. Họ khẳng định nhiệm vụ lội ngược dòng trước đội tuyển Việt Nam là vô cùng khó khăn với Thái Lan. Đoàn quân HLV Anthony Hudson sẽ chơi tấn công với hy vọng ghi bàn, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn lối chơi phản công phòng ngự.

Tờ Trueid dự đoán đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 trước Thái Lan.