Bóng đá Thái Lan sa sút, liên tục đổ lỗi, người trong cuộc cũng ngán ngẩm

Không phải lần đầu tiên đổ lỗi

Cụm từ “đội hình A”, “U23 Thái Lan” đã xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội ở Thái Lan sau khi đội nhà hứng chịu thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Một bức hình xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Thái Lan sau trận thua của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam.

Theo lý giải của một bộ phận dư luận Thái Lan, đội hình “Voi chiến” thi đấu với đội tuyển Việt Nam không phải là mạnh nhất. Họ đưa ra dẫn chứng rằng 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Thái Lan ở lứa tuổi U23.

Trang Kirian Buriram nêu quan điểm: “Lý do khiến đội tuyển Thái Lan thất bại trước đội tuyển Việt Nam là sử dụng 7 cầu thủ U23 trong đội hình chính thức.

Việc đối đầu những cầu thủ chất lượng cao, giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam là thách thức rất lớn với các cầu thủ trẻ Thái Lan. Hãy suy nghĩ tích cực, ít nhất, các cầu thủ U23 Thái Lan đã chơi tốt trước đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Họ đã gây áp lực tốt trước đối thủ trong hiệp 1”.

Tất nhiên, quan điểm của báo giới, CĐV Thái Lan không hề sai. Bởi lẽ, so với đội hình ra sân trong trận đấu quan trọng gặp Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan chỉ giữ lại một cầu thủ là trung vệ Manuel Bihr.

Dù vậy, đối với nhiều người, đó không phải là cái cớ để đổ lỗi. Ngay cả khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất ở chung kết ASEAN Cup 2024, Thái Lan vẫn chịu thất bại trong cả hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-2 và 2-3.

Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan đổ lỗi cho thất bại. Còn nhớ, ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, CĐV Thái Lan đã công kích trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin. Lý do mà người Thái đưa ra là vì trọng tài này là đồng hương của HLV Kim Sang Sik nên đã có quyết định thiên vị đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi ông rút thẻ đỏ với tiền vệ Weerathep Pomphan.

Tuy nhiên, có một điều trớ trêu rằng, trong trận đấu này, Supachok cũng ghi một trong những bàn thắng gây tranh cãi nhất trong lịch sử ASEAN Cup vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Sau mỗi thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong những năm qua, Thái Lan đều tìm lý do để đổ lỗi (Ảnh: FAT).

Hay kể từ khi đội tuyển Việt Nam thăng tiến trở lại thời HLV Kim Sang Sik, báo giới và CĐV Thái Lan luôn cho rằng bóng đá Việt Nam phát triển nhờ các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Dù vậy, trong những năm qua, những người làm bóng đá Thái Lan đã đi khắp thế giới để tìm kiếm những cầu thủ Thái kiều để tăng cường sức mạnh.

Trong quá khứ, Thái Lan được xem là tượng đài của bóng đá Đông Nam Á xuyên suốt lịch sử. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam đã khiến vị thế của “Voi chiến” trở nên lung lay. Thay vì nhìn vào những điểm yếu, những người Thái Lan không thể chấp nhận sự thật đó. Điều đó kéo theo việc họ luôn tìm cách đổ lỗi sau mỗi thất bại trước đội tuyển Việt Nam hay kể cả Indonesia để bảo vệ vị thế của mình.

Suy cho cùng, đó là phản ứng quen thuộc của bất kỳ ai khi mất đi vị thế vốn có của họ. Nhưng nên nhớ rằng, trong ba trận đấu liên tiếp gần đây gặp đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đều hứng chịu thất bại.

Người trong cuộc ngán ngẩm

Tờ Thairath từng đưa ra nhận xét quan trọng về thực trạng bóng đá Thái Lan sau khi U19 Thái Lan thất bại 0-2 trước U19 Lào ở giải U19 Đông Nam Á vào năm 2022. Tờ báo của Thái Lan viết: “Trong thể thao, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn thua liên tiếp trước những đối thủ hiếm khi thất bại trước đây, đó là điều bất bình thường”.

Quá ngán ngẩm khi dư luận Thái Lan liên tục đổ lỗi, nhiều tờ báo Thái Lan đã chỉ ra yếu kém của đội nhà (Ảnh: FAT).

Gắn lời bình luận ấy vào thực trạng bóng đá Thái Lan ở thời điểm này khá thích hợp. Việc “Voi chiến” thất bại 3 trận liên tiếp gặp đội tuyển Việt Nam không thể xem là điều bình thường. Nó cho thấy trình độ của hai đội bóng bắt đầu có sự phân hóa.

Tờ Thairath đặt ra câu hỏi: “Phải chăng bóng đá Thái Lan thụt lùi? Giờ đây chẳng có đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á sợ hãi khi gặp Thái Lan nữa”. Giám đốc của CLB Police FC, Rangsiwut Chalopatham, từng kêu gọi dư luận nước này ngừng kêu ca, đổ lỗi sau mỗi thất bại.

Ông khẳng định bóng đá Thái Lan cần phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình, để cải thiện. Trong đó, ông Rangsiwut Chalopatham cho rằng gốc rễ vấn đề ở chỗ, các cầu thủ Thái Lan ngày nay quá thiếu kỹ năng cá nhân.

Chanathip gần như là cầu thủ có kỹ thuật tốt cuối cùng mà bóng đá Thái Lan từng đào tạo ra. Thay vì khuyến khích các cầu thủ trẻ chơi bóng theo ý thích, sở trường, các lò đào tạo ở Thái Lan lại hướng đám trẻ vào khuôn khổ, gò bó. Điều đó triệt tiêu chất sáng tạo, kỹ năng cá nhân của các cầu thủ trẻ.

Gần đây, sau thất bại của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tờ Thairath thừa nhận: “Chúng ta đã nhìn quá nhiều về quá khứ huy hoàng, vượt trội so với các đội bóng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào đều có giai đoạn thăng trầm”.

Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, chuyên gia Worapath Arunpakdee của Thairath chỉ ra hàng loạt điểm yếu của đội nhà: “Cả hai bàn thua của Thái Lan đều tới khá dễ dàng, trong những pha phòng ngự cơ bản. Hàng thủ của đội bóng chơi không tốt, không biết cách đánh chặn những tình huống lên bóng dễ đoán của đối thủ.

Sarach Yooyen khẳng định không hề có "đội A" hay "đội B" của Thái Lan. Quan điểm của cầu thủ này nhận được nhiều sự ủng hộ (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đáng lẽ, ở thời điểm đó, đội tuyển Thái Lan cần phải thay đổi cách tiếp cận, gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chuyền qua chuyền lại trong bế tắc, không dám tung ra những đường chuyền mạo hiểm”.

Trong khi đó, đội trưởng Thái Lan, Sarach Yooyen, cũng quá ngán ngẩm về tranh luận của CĐV Thái Lan về việc đội bóng không có “Đội hình A”. Chia sẻ trong buổi họp báo, tiền vệ này tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, không có khái niệm đội hình A hay đội hình B. Mỗi cầu thủ đều có trình độ chuyên môn cao. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam”.

Một bộ phận CĐV Thái Lan đã ủng hộ quan điểm của Sarach Yooyen. CĐV Somsak Thongnuam viết: “Đúng vậy. Thái Lan cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi trận đấu. Chúng ta không thể lấy lý do không có đội hình mạnh nhất để ngụy biện”.

Người hâm mộ Ex Akhaluk đồng tình: “Thật sai lầm khi cho rằng đội tuyển quốc gia lại phân chia thành đội A, đội B”.

Hay ý kiến của Thaweesit Laocharoenchai khẳng định: “Tôi đồng ý với đội trưởng. Sự thật là khi góp mặt ở đội tuyển quốc gia, bạn có thể không phải là người giỏi nhất nhưng phải là người nỗ lực cống hiến ở mức cao nhất. Vì vậy, đừng so sánh về đội hình A hay B của Thái Lan nữa”.

Aekong Aokhan viết: “Đã đến lúc chúng ta ngừng đổ lỗi, nhìn nhận lại đội bóng. Giờ đây, bóng đá Việt Nam đã vượt trội so với Thái Lan”.

Nếu đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, không ngạc nhiên nếu dư luận Thái Lan tiếp tục tìm ra cái cớ nào đó để đổ lỗi. Chỉ khi họ chấp nhận nhìn nhận lại chính mình, khi ấy, bóng đá Thái Lan mới hy vọng bật dậy và trở lại thời kỳ hoàng kim. Quá khứ với kỷ nguyên thống trị của “Voi chiến” trong làng bóng đá Đông Nam Á đã trôi qua rất xa.