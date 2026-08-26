CĐV Đông Nam Á dự đoán kết quả trận lượt về tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Vào lúc 20h hôm nay (26/8), người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á sẽ hướng về sân Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Sau trận đấu này, “nhà vua” bóng đá Đông Nam Á sẽ được xác định.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước trận đấu này, trang ASEAN Football bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Thái Lan trong trận lượt đi. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn rất dài. Sau trận đấu này, nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ chính thức lộ diện”.

Ở phần bình luận, nhiều CĐV trên khắp Đông Nam Á đã đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu. Tài khoản Belanda Arif tới từ Indonesia dự đoán: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Đội tuyển Việt Nam sẽ là nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á”.

Tài khoản Ron Kiattisak tới từ Thái Lan viết: “Dù thắng hay thua thì trận đấu này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Thái Lan phát triển. Dù sao thì nòng cốt của đội bóng tham dự giải đấu cũng chỉ là lứa U23. Thái Lan đã vô địch nhiều lần rồi. Giờ là lúc, bóng đá Thái Lan xem giải đấu là cơ hội để rèn giũa các cầu thủ trẻ”.

Tài khoản Phattharaphong Phetkon khẳng định: “Dù là người Thái Lan nhưng tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng”.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tài khoản Surinthon Monsin tự tin dự đoán: “Thái Lan sẽ thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam”.

CĐV Aldy Nata tới từ Indonesia viết: “Đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan”.

Tài khoản Erieck Sabajaya bình luận: “Tôi nghĩ rằng Thái Lan sẽ tiếp tục hứng chịu thất bại trước đội tuyển Việt Nam. “Voi chiến” không còn là đội bóng số một Đông Nam Á nữa rồi”.

Tài khoản Jatupol Pujarit viết: “Đội tuyển Việt Nam mang đội hình mạnh nhất tham dự ASEAN Cup 2026. Tôi không ngạc nhiên khi họ tiếp tục đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch”.

Tài khoản Yulianus Yoga tự tin dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan. Tương tự, Kong Piseth cũng dự đoán đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 2-0 trước Thái Lan. Dù không đưa ra dự đoán nhưng tài khoản Fairul Aziady tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Nếu vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng cân bằng thành tích 4 lần vô địch giải đấu của Singapore.