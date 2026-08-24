CĐV Thái Lan dự đoán kết cục của đội nhà ở trận lượt về gặp tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8, trang Kirian Buriram đã gợi lại ký ức đẹp của “Voi chiến” khi làm khách trên sân Mỹ Đình vào năm 2024.

Trang này viết: “Phải chăng mọi người đã quên? Đội tuyển Thái Lan từng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong trận giao hữu vào tháng 9/2024.

Cơ hội để Thái Lan ngược dòng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình không cao (Ảnh: FAT).

Ở thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam không có các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, mà chỉ có cầu thủ bản địa. Họ đã thất bại trước Thái Lan ngay trên sân nhà. Điều đó cho thấy Thái Lan hoàn toàn đủ sức chiến thắng trên sân của đội tuyển Việt Nam. Do đó, chỉ cần đủ quyết tâm, “Voi chiến” có thể làm được bất kỳ điều gì trong trận chung kết lượt về".

Ở phần bình luận, nhiều CĐV Thái Lan và Đông Nam Á đã thể hiện quan điểm của mình, với nhiều dự đoán trái chiều về số phận của “Voi chiến”.

Người hâm mộ có tên Teerawut Chan bình luận: “Tôi nghĩ là rất khó. Việc Thái Lan có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về chỉ tồn tại trong giấc mơ”.

Tài khoản Nattaphon Muangsuk viết: “Tôi nghĩ rằng kết cục của cặp đấu này đã được định đoạt ngay từ trận lượt đi rồi. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch”.

Tương tự, tài khoản Kikeo Khommala nói: “Tôi chấp nhận thực tế rằng đội tuyển Việt Nam là đội bóng số một Đông Nam Á”.

Nhiều CĐV Thái Lan lo sợ nỗi đau của đội nhà thêm dài khi gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAT).

CĐV Anuchit Surachotkriangkrai nói: “Đá thêm trận lượt về chỉ khiến nỗi đau của bóng đá Thái Lan thêm dài”.

Người khác thể hiện sự tự tin: “Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn tin Thái Lan có thể giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Người tiếp theo nói: “Tôi dự đoán Thái Lan sẽ thắng 2-0 trong trận lượt về với đội tuyển Việt Nam”.

Tài khoản Xuz Zuba viết: “Tôi nghĩ bóng đá Thái Lan nên chờ đợi cơ hội phục thù đội tuyển Việt Nam ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9. Khi ấy, cả hai đội sẽ tung ra sân lực lượng mạnh nhất”.

Tài khoản Geodetic Map đáp lại: “Tôi vẫn dành sự tin tưởng cho đội tuyển Thái Lan tới những phút cuối cùng”.

Tài khoản Nopphol Boonchan dự đoán: “Thái Lan thắng 5-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về”.

Tài khoản Forget Menot viết: “Thái Lan thà tiếp tục thất bại, còn hơn thắng 2-1. Tỷ số đó càng xoáy sâu vào nỗi đau của người hâm mộ Thái Lan”.

CĐV Kraisin Kaewsom viết: “Kịch bản cũ lặp lại thôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ lại thắng 2-0 trước Thái Lan”.

Để vô địch, đội tuyển Việt Nam cần thắng, hòa hoặc thua với cách biệt không quá 1 bàn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về.

Trong trường hợp thất bại với cách biệt 2 bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hiệp phụ với Thái Lan. Ở ASEAN Cup 2026, luật bàn thắng sân khách không được áp dụng. Nếu hai đội tiếp tục hòa ở hiệp phụ, họ sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào tay Thái Lan nếu thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở lên.