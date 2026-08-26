Đội tuyển Thái Lan ghi cả 4 bàn thắng ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26/8 kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận chung kết. Điều rất đáng chú ý, toàn bộ 4 bàn thắng trong trận chung kết lượt về đều được thực hiện bởi các cầu thủ Thái Lan.

Tình huống Wanchai đá phản lưới nhà ở cuối trận (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên, chỉ có hai cầu thủ Thái Lan ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, đó là Yotsakorn Burapha ở phút thứ 12 và Wanchai Jarunongkran ở phút 85.

Hai người còn lại bên phía Thái Lan ghi bàn, nhưng là ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, gồm thủ môn Chatchai Budprom và Wanchai Jarunongkran. Họ đá phản lưới nhà ở các phút 52 và phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ hai.

Riêng hậu vệ cánh trái Wanchai Jarunongkran sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn cho cả hai đội. Hậu vệ này ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan ở phút 85. Sau đó chỉ khoảng 7 phút, Wanchai Jarunongkran lại đá phản lưới nhà, vô tình giúp đội tuyển Việt Nam có bàn san bằng tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt về.

Wanchai ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan và đá phản lưới nhà, ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Việc một đội bóng có đến hai cầu thủ đá phản lưới nhà là ở trận chung kết ASEAN Cup là sự việc xưa nay hiếm. Một đội bóng ghi đến 4 bàn trong một trận chung kết nhưng vẫn thua chung cuộc cũng là sự việc xưa nay hiếm. Đội tuyển Thái Lan vừa chạm đến hai kỷ lục đáng buồn này tối 26/8.

Đáng chú ý hơn nữa, ở hai kỳ giải liên tiếp gần nhất, đội tuyển Thái Lan đều có cầu thủ đá phản lưới nhà khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, trung vệ Pansa Hemviboon của đội tuyển Thái Lan từng đá phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 2-2 trong trận đấu diễn ra ngày hôm đó.

Pha đá phản lưới nhà đấy mở ra chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 5-3 ở hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024.