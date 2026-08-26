Đình Bắc, Xuân Son, Lê Giang Patrik được vinh danh ở ASEAN Cup 2026

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Cụ thể, thủ môn Lê Giang Patrik giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Tính luôn hai bàn thua trong trận chung kết lượt về tối 26/8, Lê Giang Patrik để lọt lưới tổng cộng 3 bàn sau 8 trận ở ASEAN Cup 2026. Bình quân Lê Giang Patrik chỉ để thủng lưới 0,375 bàn/trận.

Lê Giang Patrik trở thành Thủ môn xuất sắc nhất giải (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Lê Giang Patrik thi đấu cực hay tại giải năm nay, anh nhiều lần có những pha cứu thua ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Thủ môn Việt kiều Slovakia đóng góp rất lớn vào danh hiệu của đội tuyển Việt Nam.

Lê Giang Patrik là cầu thủ thứ hai của Việt Nam giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup, sau người đầu tiên là thủ môn Nguyễn Đình Triệu vào năm 2024.

Đình Bắc (9) và Xuân Son là đồng Vua phá lưới (Ảnh: Hải Long).

Trong khi đó, danh hiệu vua phá lưới thuộc về hai cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, mỗi người ghi được 5 bàn thắng.

Riêng Đình Bắc còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội là một trong những người thi đấu với tổng thời gian nhiều nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, chỉ sau thủ môn Lê Giang Patrik và trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Ngoài trận đấu với Singapore (bị thay ra ở cuối hiệp một), trong 7 trận còn lại tại giải năm nay, trận nào Đình Bắc cũng thi đấu đủ 90 phút. Đình Bắc chơi rất hay trong cả 7 trận đấu đó.

Đình Bắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đình Bắc trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành được danh hiệu Vua phá lưới (sau Tiến Linh năm 2022 và Xuân Son năm 2024), người thứ 5 của chúng ta giành được danh hiệu Cầu thủ hay nhất một kỳ ASEAN Cup (sau Nguyễn Hồng Sơn năm 1998, Dương Hồng Sơn năm 2008, Nguyễn Quang Hải năm 2018 và Nguyễn Xuân Son năm 2024).

Ngoài ra, Đình Bắc trở thành cầu thủ thứ hai của bóng đá Việt Nam sở hữu cùng lúc hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới trong cùng một kỳ ASEAN Cup, sau người đầu tiên là Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024.

Chỉ có một giải thưởng chung cuộc không thuộc về cầu thủ Việt Nam sau trận chung kết lượt về tối 26/8, đó là danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải. Danh hiệu này thuộc về tiền đạo Yotsakorn Burapha (Thái Lan).