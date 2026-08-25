Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận lượt về tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn trước Thái Lan. Ở trận lượt đi, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Do đó, chúng ta chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn là sẽ giành chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi (Ảnh: FAT).

Trước thềm trận đấu này, siêu máy tính Be Soccer vẫn tin khả năng đội tuyển Việt Nam giành kết quả có lợi. Cụ thể, tỷ lệ thắng của đội tuyển Việt Nam là 39%. Cơ hội thắng của Thái Lan là 37,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 23,4%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 1,62, còn của Thái Lan thấp hơn một chút là 1,59.

Ở trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 8,4%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (6,6%), 2-0 (5,3%), 3-1 (4,6%). Ở khả năng Thái Lan chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất là 2-1 với 8,3%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 10,4%.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm làm nên lịch sử: “Ngày mai là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để tạo nên một kỷ niệm đẹp và ghi dấu vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ sẽ là những người trực tiếp viết nên câu chuyện đó. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội”.

Đội tuyển Việt Nam ở rất gần chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Dù đang nắm lợi thế 2-0 sau trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không được phép chủ quan trước trận đấu quyết định. Phải nói thêm rằng, kể từ khi ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) thi đấu theo thể thức hai lượt ở chung kết, chưa từng có đội nào đánh mất lợi thế dẫn từ hai bàn sau lượt đi.

“Chiến thắng 2-0 là một lợi thế, nhưng với tôi, hiện tại chẳng có gì chắc chắn cả. Ngày mai, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, không chủ quan và chiến đấu để một lần nữa giành chức vô địch ASEAN Cup”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi, nhưng tuyển Việt Nam tận dụng tốt một vài tình huống để giành chiến thắng. Tôi tự hào về cách toàn đội chiến đấu và vượt qua khó khăn, đặc biệt là màn trình diễn của những cầu thủ trẻ”.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận lượt về sẽ là cơ hội để Thái Lan thể hiện bản lĩnh và hình ảnh của đội bóng trước người hâm mộ. Ông khẳng định: “Mỗi giải đấu đều có những đặc thù và thử thách riêng. Với trận đấu ngày mai, chúng tôi muốn ra sân và cho mọi người thấy tuyển Thái Lan là đội bóng như thế nào”.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội tuyển Thái Lan: Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Dự đoán tỷ số Việt Nam 2-2 Thái Lan