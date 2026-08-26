CĐV Thái Lan bỏ về sớm, không xem tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, khu vực khán đài của CĐV Thái Lan chỉ có khoảng hơn 100 người hâm mộ “xứ sở chùa Vàng” có mặt cổ vũ đội nhà thi đấu với tuyển Việt Nam.

Đây là con số rất ít ỏi khi Ban tổ chức (BTC) thông báo số khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình là hơn 38.000 người, cho thấy sự lấn át của CĐV đội tuyển Việt Nam trước người Thái.

Có rất ít CĐV Thái Lan có mặt ở sân Mỹ Đình để cổ vũ thầy trò HLV Anthony Hudson thi đấu ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Hình ảnh hoàn toàn tương phản với khu vực khán đài của CĐV Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù vậy ở trận tái đấu này, các CĐV Thái Lan đã có không ít dịp được ăn mừng khi chứng kiến đội nhà hai lần vượt lên dẫn trước tuyển Việt Nam nhưng sau đó cũng thất vọng không kém khi để đội chủ nhà lần lượt gỡ hòa.

Thậm chí cục diện trận đấu có thể sẽ thay đổi rất nhiều nếu như Kakana không bỏ lỡ cơ hội giúp tuyển Thái Lan dẫn trước 2-0 trên chấm phạt đền ở phút 48 của trận đấu.

Đây là trận đấu mà cả 4 bàn thắng đều do cầu thủ tuyển Thái Lan thực hiện, với 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam (Yotsakorn Burapha mở tỷ số phút 12 và Wanchai lập công phút 85) cùng 2 pha tự đốt lưới nhà (thủ thành Chatchai đá phản lưới nhà ở phút 52 và Wanchai đá phản lưới nhà ở phút bù giờ 90+3).

Các CĐV Thái Lan đã ăn mừng cuồng nhiệt mỗi khi đội nhà ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam nhưng sau đó cũng ôm đầu thất vọng trước các pha đá phản lưới nhà của thủ thành Chatchai và Wanchai, qua đó dâng ngôi vương cho tuyển Việt Nam trong cay đắng.

Khán đài của CĐV Thái Lan vắng tanh sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu (Ảnh: Quyết Thắng).

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các CĐV Thái Lan đã đồng loạt bỏ về mà không nán lại xem lễ đăng quang ngôi vương của “Rồng vàng”. Trên sân cỏ, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng đổ gục, ôm mặt trong thất vọng khi không thể lập kỳ tích lội ngược dòng đánh bại tuyển Việt Nam và giành chức vô địch.