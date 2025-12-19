Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc

Ngày thi đấu 19/12 chứng kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam lập hat-trick HCV, khi VĐV Hà Minh Thành giành HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam đồng thời lập kỷ lục SEA Games với 30 điểm sau 8 lượt bắn.

Các VĐV Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân cùng nhau giành HCV ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam và Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy sau đó giành HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam.

Đội đấu kiếm giành HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Một cú hat-trick HCV khác đến từ bộ môn vật khi VĐV Phạm Như Duy giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 57kg nam); VĐV Nguyễn Hữu Định giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 65kg nam và VĐV Cấn Tất Dự giành HCV vật tự do hạng cân 74kg nam.

Bộ môn cờ vua giúp đoàn thể thao Việt Nam mang về thêm 2 HCV, khi Lê Tuấn Minh và Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV ở nội dung cờ nhanh đôi nam và Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng giành HCV ở nội dung cờ nhanh đôi nữ.

Sau tấm HCV ở nội dung Liên Quân Mobile hôm 16/12, đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 HCV ở nội dung đồng đội nam trong ngày 19/12.

Những tấm HCV khác lần lượt đến từ đội tuyển Aerobic khi các VĐV Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo giành HCV ở nội dung Aerobic nhóm; Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương cùng nhau giành HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nam.

Đội đua thuyền truyền thống Việt Nam cũng giành HCV ở nội dung thuyền 10 nữ 500m. Võ sĩ Hà Thị Linh cũng góp công khi giành HCV hạng cân 60kg nữ.

Như vậy sau ngày thi đấu áp chót 19/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng được 86 HCV, 79 huy chương bạc (HCB) và 110 huy chương đồng (HCĐ), đã chắc chắn xếp vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương khi ngày mai (20/12) còn rất ít môn thể thao tranh tài.

Đoàn thể thao Indonesia cũng đã chắc chắn ở vị trí thứ 2 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương với 91 HCV, 111 HCB và 128 HCĐ.

Vị trí số một ở bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan, khi họ kết thúc Đại hội thể thao Đông Nam Á với thành tích giành được 491 huy chương, trong đó có tới 232 HCV, phá sâu kỷ lục giành HCV nhiều nhất ở một kỳ SEA Games do Việt Nam nắm giữ trước đó ở SEA Games 31 (Việt Nam lúc đó giành được 205 HCV).

Ngày thi đấu 19/12 bất ngờ chứng kiến đoàn thể thao Malaysia vượt qua Singapore vươn lên giành vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 56 HCV, 57 HCB và 116 HCĐ. Các vị trí lần lượt thuộc về Singapore, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei. Riêng đoàn thể thao Timor Leste ở vị trí cuối bảng, kết thúc SEA Games 33 mà không giành được tấm HCV nào.

Theo thông báo của ban tổ chức, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 20/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok.