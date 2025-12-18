Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 18/12: HCV thứ 73 từ U22 Việt Nam

Ngày thi đấu 18/12 có lẽ chính là ngày thi đấu thành công nhất của bóng đá Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung tại SEA Games 33, khi chúng ta giành được 2 tấm HCV vô cùng ấn tượng ở môn futsal và môn bóng đá nam.

Trước khi đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận chung kết với U22 Thái Lan trên SVĐ Rajamangala, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại tuyển futsal nữ Indonesia ở trận chung kết với tỷ số 3-0, qua đó có lần đầu tiên giành HCV ở một kỳ SEA Games.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ giúp U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh:

Ngay sau đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào trận chung kết với quyết tâm giành HCV ngay trên đất Thái. Dù vậy các cầu thủ U22 Việt Nam đã có khởi đầu không tốt khi để thua 2 bàn trong hiệp 1. Dù vậy U22 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ khi có 2 bàn trong hiệp 2 do công của Đình Bắc và một pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Thái Lan.

Sau khi hoà 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức, U22 Việt Nam đã khiến toàn bộ CĐV Thái Lan trên sân Rajamangala chết lặng khi Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, giúp U22 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà để giành tấm HCV môn bóng đá nam danh giá ở SEA Games 33.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau tấm HCV danh giá nhất SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tấm HCV này cũng giúp U22 Việt Nam "phục hận" thành công cho đội tuyển nữ Việt Nam khi bỏ lỡ cơ hội giành HCV trong trận chung kết với tuyển nữ Philippines tối 17/12 sau sai lầm khó hiểu của tổ trọng tài.

Trở lại cuộc đua tranh vị trí trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, môn thể thao thế mạnh của Việt Nam là vật tiếp tục trở thành "mỏ vàng" của chúng ta khi giành thêm 4 tấm HCV trong ngày 18/12, lần lượt là của vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở hạng cân 62kg nữ, Đỗ Ngọc Linh ở hạng cân 50kg nữ, Nguyễn Thị Mỹ Linh ở hạng cân 53kg nữ và Nguyễn Thị Mỹ Trang ở hạng cân 57kg nữ.

Ở môn Triathlon nội dung Duathlon, 3 VĐV Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung tiếp sức đồng đội nam. Các cô gái Việt Nam cũng đã giành HCV môn đua thuyền rồng nội dung đồng đội thuyền 10 nữ cự ly 200m.

Đáng chú ý, đội tuyển cầu mây Việt Nam cũng giành HCV nội dung nam 4 người. Ngoài ra đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games sau khi đánh bại tuyển nữ Indonesia ở trận chung kết (Ảnh: VFF).

Như vậy tính đến 22h ngày 18/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Indonesia vẫn xây chắc vị trí thứ 2 khi đã có tổng cộng 80 HCV, 91 HCB và 101 HCĐ.

Ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan đã có 196 HCV, 128 HCB và 91 HCĐ. Vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc của nước chủ nhà gần như đã chắc chắn khi SEA Games chỉ còn một ngày tranh tài nữa sẽ kết thúc.

Các vị trí tiếp theo xếp sau đoàn thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 vẫn không thay đổi, lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei. Hiện tại chỉ duy nhất đoàn thể thao Timor Leste ở vị trí cuối bảng tổng sắp là vẫn chưa giành được tấm HCV nào.