AFC xem Huỳnh Như là biểu tượng của bóng đá nữ châu Á

Huỳnh Như là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam khoảng 10 năm qua. Cô là hạt nhân quan trọng hàng đầu khi đội tuyển bóng đá nữ giành vé dự World Cup 2023. Hiện tại, Huỳnh Như vẫn có tên trong thành phần đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho VCK giải châu Á năm nay.

AFC viết về Huỳnh Như: “Tuyển thủ Việt Nam tin vào sự trỗi dậy của bóng đá nữ châu Á. Sự nghiệp lâu dài của Huỳnh Như với bóng đá nữ, qua nhiều CLB và đội tuyển Việt Nam, giúp cô trở thành hình mẫu lý tưởng, cho các cầu thủ ở Việt Nam. Đây là một quốc gia rất cuồng nhiệt với bóng đá”.

Huỳnh Như là biểu tượng cho sự vươn lên của bóng đá nữ Việt Nam và bóng đá nữ châu Á (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Huỳnh Như thi đấu bóng đá đỉnh cao khi mới 17 tuổi. Cô trải qua hơn 15 năm cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam, với lòng tận tụy đáng khâm phục. Phần lớn sự nghiệp của Huỳnh Như gắn liền với CLB bóng đá nữ TPHCM.

Ngoài ra, cô gái này có hai năm thi đấu tại Bồ Đào Nha, từ năm 2022. Chính khoảng thời gian thi đấu tại châu Âu giúp Huỳnh Như nhìn rõ tiềm năng của bóng đá châu Á”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á viết thêm.

Bóng đá nữ châu Á từng có Nhật Bản vô địch World Cup, có đội tuyển Trung Quốc vào đến trận chung kết giải vô địch thế giới. Những năm gần đây, các đội Philippines, Việt Nam và Thái Lan tiến bộ khá nhanh. Các đội bóng này cũng đã giành suất tham dự World Cup ở các kỳ giải gần nhất.

Riêng về đội tuyển bóng đá Việt Nam, AFC tin tưởng vào khả năng Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu tốt tại giải vô địch châu Á 2026, giải đấu mang tính chất vòng loại World Cup 2027.

AFC chia sẻ: “Chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng của bóng đá nữ Việt Nam thời gian gần đây, Huỳnh Như tự tin rằng đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Bản thân cô đặt mục tiêu ghi thêm bàn thắng tại giải vô địch châu Á, điều mà cô từng làm được cách đây 4 năm (giải vô địch châu Á 2022 ở Ấn Độ)”.

Huỳnh Như muốn cùng đội tuyển Việt Nam trở lại với World Cup (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Dù đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi được 70 bàn thắng, nhưng Huỳnh Như luôn khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia. Cô gái 35 tuổi này luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là niềm cảm hứng mà cô muốn truyền lại cho thế hệ tiếp theo”, AFC cho biết.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á dẫn lời Huỳnh Như: “Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào và vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Bản thân tôi muốn truyền nguồn cảm hứng này cho các cầu thủ trẻ”.

“Tôi mong niềm cảm hứng từ tôi sẽ giúp các cầu thủ trẻ nỗ lực và đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp chúng tôi phát triển hơn nữa, tiến gần với trình độ châu lục và thế giới", Huỳnh Như nói thêm trên trang AFC.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây, tại Australia. Huỳnh Như chuẩn bị có lần thứ 3 tham dự giải châu lục, sau các kỳ giải năm 2018 và 2022.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á dẫn lời Huỳnh Như: “Mục tiêu của chúng tôi trước hết là vượt qua vòng bảng. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến việc giành một suất tham dự World Cup 2027”.

Còn AFC bình luận: “Huỳnh Như quyết tâm cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chinh phục mục tiêu World Cup, khẳng định vị thế của một trong số những đội bóng mạnh nhất châu Á”.