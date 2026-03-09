Tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế cực khó, ảnh hưởng lớn tới vé dự World Cup

Ở lượt trận cuối bảng B giải bóng đá nữ châu Á 2026 vào chiều 9/3, Uzbekistan đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Bangladesh. Với kết quả này, đội bóng Trung Á đã giành vé tham dự vòng tứ kết khi nằm trong nhóm 2/3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Uzbekistan giành vé đi tiếp sau chiến thắng 4-0 trước Bangladesh (Ảnh: AFC).

Chiến thắng của Uzbekistan đã đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó. Hiện tại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang đứng đầu ở nhóm các đội thứ ba khi có 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0), xếp trên Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -2) và Philippines (3 điểm, hiệu số -2). Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam phải đối diện với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3.

Tuyển Việt Nam chỉ chắc chắn giành vé đi tiếp trong trường hợp không thua trước Nhật Bản. Còn trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản, “Những chiến binh sao vàng” cần giữ vị trí thứ ba bảng C. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ bị loại khi Ấn Độ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số từ 3-2 trở lên. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp cuối cùng bảng C khi có cùng 3 điểm như Ấn Độ và Đài Loan nhưng kém hiệu số đối đầu.

Trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản và xếp thứ ba bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng cần đảm bảo thua với cách biệt tối thiểu. Chỉ như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp trên Uzbekistan và Philippines trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ đi tiếp nếu thua với cách biệt 2 bàn và có tỷ số từ 1-3 trở lên trước Nhật Bản.

Trong trường hợp thua với tỷ số 0-2, các cô gái Việt Nam sẽ có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại 2-4 giống như Philippines. Khi ấy, điểm fair-play sẽ là tiêu chí được xét đến. Hiện tại, cả tuyển Việt Nam và Philippines đều nhận 2 thẻ vàng. Dù vậy, Philippines đã thi đấu xong còn tuyển nữ Việt Nam còn một trận. Nếu hai đội tiếp tục hòa về “điểm fair-play”, AFC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội đi tiếp.

Nếu như thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ 3 bàn trở lên, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn bị loại.

Đây là thử thách rất khó với tuyển nữ Việt Nam. Theo thống kê, trong 10 trận đối đầu gần nhất, “Những chiến binh sao vàng” đều thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Điều đáng mừng là đội bóng xứ Mặt trời mọc đã giành vé đi tiếp nên có thể tung ra sân đội hình dự bị.