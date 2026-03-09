HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam phải tự quyết định cơ hội vào tứ kết"

“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung và đồng nghiệp bên phía Nhật Bản phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu (Ảnh: VFF).

Ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), do phải thi đấu vào giữa trưa với nhiệt độ gần 40 độ C nên các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều tới thể lực. HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có hai ngày nghỉ và tập luyện để hồi phục, nên mọi việc đã ổn.

“Các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17h theo giờ địa phương nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa”, HLV Mai Đức Chung nói.

Về sự chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản, thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này”.

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác.

“Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội bóng khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

HLV Mai Đức Chung và tiền vệ Bích Thùy trả lời họp báo (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy thể hiện quyết tâm: “Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng.

Trận đấu ngày mai có thể quyết định cơ hội vào vòng trong của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù thi đấu với đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu để có thể thể hiện tốt nhất trên sân”.

Trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất, Philippines đang xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số -2 còn tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ ba bảng C với 3 điểm, hiệu số 0. Tuyển nữ Việt Nam chỉ chắc chắn đi tiếp nếu như không thua trước đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp nếu giữ được vị trí thứ 3 bảng C, đồng thời trận đấu giữa Uzbekistan và Bangladesh (16h ngày 9/3) kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ thua Nhật Bản với cách biệt tối thiểu (khi ấy tuyển nữ Việt Nam sẽ hơn hiệu số bàn thắng bại với Philippines).

Uzbekistan là đội bóng tầm trung ở châu Á và họ sẽ dồn toàn lực để giành chiến thắng trước đối thủ yếu là Bangladesh. Hiện tại, đội bóng Trung Á đang có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -6. Họ sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên trước Bangladesh.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào lúc 16h (giờ Việt Nam) ngày 10/3 tại Australia.