AFC không thưởng nếu U23 Việt Nam vô địch giải U23 châu Á

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỉ số 3-2 sau 120 phút chiến đấu quả cảm và đầy cảm xúc, giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội tái hiện trận chung kết của các đàn anh tại Thường Châu 2018, thậm chí còn có thể giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được thành tích lịch sử, U23 Việt Nam cũng không được AFC thưởng. Lý do bởi theo quy định tại điều lệ các giải đấu trẻ do AFC tổ chức, trong đó có vòng chung kết U23 châu Á, không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự.

U23 Việt Nam xuất sắc tiến vào vòng bán kết (Ảnh: AFC).

Điều này phản ánh định hướng phát triển bóng đá trẻ mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn. Phần tài chính tại các giải trẻ chủ yếu tập trung vào việc phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, đi lại, ăn ở và các điều kiện tổ chức, thay vì trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên thành tích.

Các đội tham dự có nghĩa vụ tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC và Liên đoàn chủ nhà đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn và điều lệ giải.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của AFC trong việc coi các giải trẻ, bao gồm U17, U20 và U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, thay vì đặt nặng yếu tố thương mại hay tiền thưởng.

Thành tích tại các giải trẻ của AFC được đánh giá chủ yếu qua chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

U23 Việt Nam không được AFC thưởng, tuy nhiên VFF đã có những sự động viên rất kịp thời. Ngay sau trận thắng U23 UAE, Thường trực VFF gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam và quyết định thưởng nóng số tiền 1,2 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm cũng như thành tích nổi bật của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu năm nay.

Trước đó, với thành tích vượt qua vòng bảng sau 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam được thưởng 1,9 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc và các đồng đội nhận 3,1 tỷ đồng. Số tiền thưởng của đội bóng áo đỏ chắc chắn còn lớn hơn nhiều nếu chiến thắng trong trận bán kết sắp tới.

Ở trận bán kết, U23 Việt Nam gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.