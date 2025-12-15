Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky kêu gọi các đảm bảo an ninh "tương tự như Điều 5"

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc cuộc gặp với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Berlin vào ngày 14/12, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán tiếp tục nhằm hoàn thiện một kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột với Nga.

Chuyến thăm này là một phần của những nỗ lực ngoại giao sau khi Washington đề xuất một kế hoạch 28 điểm mà nhiều người cho rằng thực chất đang đẩy Kiev đến chỗ "đầu hàng". Sau các cuộc tham vấn với các đại diện của Ukraine và châu Âu, đề xuất này được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào sáng 15/12.

Trong một thông cáo, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết rằng "đã đạt được nhiều tiến bộ" trong cuộc họp, nhưng không cung cấp chi tiết.

Phát biểu trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết Ukraine tìm kiếm các đảm bảo an ninh tương tự như NATO để ngăn chặn sự gây hấn của Nga trong tương lai, vì việc gia nhập đầy đủ NATO bị Mỹ và các đối tác khác phản đối.

Trước cuộc gặp, Axios đưa tin, trích dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ, rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh tương tự như NATO.

"Chúng tôi muốn cung cấp cho người Ukraine một đảm bảo an ninh không phải là một tấm séc trắng nhưng cũng đủ mạnh. Chúng tôi sẵn sàng gửi đến Quốc hội để bỏ phiếu", quan chức Mỹ nói với Axios.

Vì Mỹ và một số đối tác châu Âu không ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, Kiev thay vào đó tìm kiếm các đảm bảo song phương "tương tự như Điều 5" từ Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác khác, ông lưu ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Doanh thu dầu khí của Nga sẽ giảm xuống mức thấp nhất

Doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 12 dự kiến ​​sẽ chỉ bằng gần 1/2 so với năm ngoái, theo Reuters.

Sự sụt giảm, xuống còn khoảng 410 tỷ ruble (5,17 tỷ USD), là do giá dầu toàn cầu giảm và đồng ruble mạnh hơn, khiến doanh thu hàng tháng của Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Thu nhập từ dầu khí vẫn là nguồn tài chính trọng yếu của Điện Kremlin, chiếm khoảng 1/4 nguồn thu ngân sách liên bang.

Nguồn thu này đã bị ảnh hưởng bởi chi tiêu quốc phòng và an ninh gia tăng, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Cả năm, doanh thu dầu khí dự kiến ​​sẽ đạt tổng cộng 8,44 nghìn tỷ ruble (105 tỷ USD), thấp hơn gần 25% so với năm ngoái và thấp hơn dự báo thu nhập từ dầu khí của Bộ Tài chính Nga, theo tính toán của Reuters.

Ukraine phản công dữ dội ở Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn tiếp tục, với cuộc gặp tại Berlin giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ. Hai bên đã đạt được một số tiến triển và sẽ tiếp tục đàm phán trong hôm nay, 15/12.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa đang leo thang từ cả hai phía.

Trước vòng đàm phán tiếp theo, quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đáp trả, lực lượng Moscow tiến hành một cuộc không kích khác vào khu vực Odessa. Các báo cáo cho thấy lần đầu tiên, Nga sử dụng bom lượn Grom-E1 đánh trúng cây cầu ở Zatoka, một vị trí chiến lược nối liền các phần của tỉnh Odessa.

Trên mặt trận Kupyansk, các cuộc xâm nhập và phản công của AFU tiếp tục diễn ra. Ngược lại, tại trục Seversk - Liman, quân đội Nga (RFAF) tiến công trên một chiến tuyến rộng lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 14/12. Sau khi giành được thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây, đặt Sloviansk vào thế nguy hiểm (Ảnh: Military Summary).

Tình hình tại Pokrovsk và Mirnograd gần đây không có nhiều thay đổi lớn, tuy nhiên mặt trận Zaporizhia đang rất căng thẳng.

Đã có báo cáo về những cuộc xâm nhập đầu tiên của RFAF qua tuyến phòng thủ cuối cùng của đối phương ở Zaporizhia, họ chiếm được Varvarovka và tiến đến Huliaipolie từ phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 14/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ một số vị trí bên kia sông Gaichur (Ảnh: Military Summary).

Đường ống Nga sử dụng để xâm nhập Kupyansk đã bị phá hủy

Kyiv Independent cho hay, Trung đoàn UAV độc lập số 429 "Achilles" của AFU ngày 13/12 tuyên bố đã xóa sổ một đường ống dẫn dầu được quân đội Nga sử dụng để xâm nhập Kupyansk ở tỉnh Kharkov.

Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Quân đoàn Khartiia số 2 AFU được cho là đã thực hiện cuộc phản công thành công ở phía bắc Kupyansk, một diễn biến hoàn toàn trái ngược với tuyên bố gần đây của Nga về việc chiếm được thành phố này.

Trung đoàn "Achilles" đã tiến vào khu vực Kupyansk vào tháng 4 và kể từ đó đã loại bỏ 998 binh sĩ Nga và làm bị thương 879 người khác, theo tuyên bố của đơn vị.

Trung đoàn mô tả đường ống dẫn dầu là một "kênh hậu cần cực kỳ quan trọng" đối với lực lượng Moscow. "Đó là một tuyến đường an toàn cho phép (Nga) tăng cường lực lượng trong khi tránh hỏa lực (Ukraine)", Trung đoàn 429 cho biết.

Nga chiếm Seversk, đang đẩy mạnh dọn dẹp Mirnograd

Báo cáo tổng hợp chiến sự tuần qua của Readovka điểm lại những diễn biến chính, trong đó xác nhận lực lượng Moscow đã kiểm soát Seversk (Siversk) và chia cắt đối phương tại Mirnograd thành hai khu vực bị cô lập.

Bên cạnh đó, các cây cầu bắc qua hồ chứa Pechenigye và sông Seversky Donets đã bị đánh sập, làm tê liệt hoạt động hậu cần của AFU tại khu vực Kharkov. Trong khi đó, tại khu vực Liman (Lyman), các đơn vị Moscow đang tấn công các khu định cư trọng yếu, đe dọa cô lập đối phương trong thành phố.

Đồng thời, tại khu vực nam Donbass, lính xung kích Nga đã vượt sông Gaichur và tiến vào trung tâm Huliaipole, đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU trong thành phố.

Vấn đề nan giải của Ukraine ở Kharkov

Lực lượng Moscow đã đánh sập các cây cầu đường bộ bắc qua hồ chứa Pechenezh gần Pecheny và sông Seversky Donets gần Staryi Saltiv. Giờ đây, quân đội Ukraine sẽ phải đi đường vòng 50km để tiếp tế cho khu vực tác chiến ở phía nam Vovchansk (Volchansk). Do đó, hậu cần cho nhóm binh sĩ hoạt động dọc tả ngạn sông Seversky Donets đã trở thành một vấn đề nan giải thực sự đối với Bộ chỉ huy Kiev.

Chuhuiv trở thành một căn cứ trung chuyển cho việc tiếp tế tới 4 quận cùng lúc: Kupyansk, Dvurechansk, Vovchansk và Velykoburluk. Sự phức tạp và áp lực ngày càng tăng đối với hậu cần đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến của lực lượng Kiev.

Bộ chỉ huy Kiev đã tái bố trí Lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 từ khu vực Liman để ổn định tình hình ở Vilcha và Vovchanskie Khutory. Họ đang cố gắng trì hoãn sự tan vỡ của hệ thống phòng thủ toàn bộ khu vực đông bắc. Nếu mất Vovchansk, AFU không có gì đảm bảo rằng Cụm tác chiến phương Bắc RFAF sẽ không tấn công vào sườn và hậu phương của nhóm Velykoburluk và làm sụp đổ toàn bộ khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 14/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Sau khi mất Seversk, Ukraine quyết giữ Liman đến cùng

Tập đoàn quân số 25 RFAF đang tấn công làng Dibrova và các khu rừng xung quanh. Mục tiêu là tiến đến các khu định cư Stary Karavan, Brusovka và Brusin Station, cô lập lực lượng đối phương tại Liman khỏi nguồn tiếp tế dọc theo đường cao tốc T-05-14 từ Sloviansk.

Đây chính là lý do tại sao AFU kiên quyết giữ Dibrova. Làng Drobyshevo, phía bắc thành phố, cũng quan trọng không kém, nếu họ mất khu định cư này, quân đội Nga sẽ tiến vào các khu rừng đầm lầy rộng lớn ở khúc quanh sông Seversky Donets phía tây Liman.

Lực lượng Kiev thiếu sức mạnh để bảo vệ những vùng lãnh thổ rộng lớn với địa hình hiểm trở như vậy. Liman được bảo vệ bởi hai điểm then chốt: Drobyshevo và Dibrova. Nếu việc phòng thủ bất kỳ khu vực nào trong số này thất bại, tình hình của Nezalezhnaya sẽ xấu đi nghiêm trọng. AFU buộc phải rút quân khỏi trung tâm thành phố hoặc từ các vị trí phía bắc.

Việc "tái bố trí" lực lượng liên tục này làm suy yếu hệ thống phòng thủ, và các đơn vị Moscow từ hướng Zarechny đã xuyên thủng các vị trí của AFU trong các khu rừng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 14/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố (Ảnh: Readovka).

Lực lượng tiền phương của Nga đã tiến vào ranh giới thành phố Liman, mặc dù chưa có cuộc tấn công chủ động nào được phát động. Việc tái bố trí một số đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 AFU đến phía bắc tỉnh Kharkov càng làm phức tạp thêm tình hình. Các đơn vị của Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 AFU đã đến từ Borovsky, nhưng việc điều động này lại khiến khu vực mà Ukraine rút quân dễ bị tấn công.

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần là việc quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Seversk ở phía đông nam Liman. Đến ngày 10/12, lực lượng Kiev được cho là đã hoàn toàn rút lui, và binh sĩ Nga công bố các đoạn phim về thành phố và giao lưu với người dân địa phương.

Ngày 11/12, Bộ Quốc phòng Nga chính thức báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành được thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 14/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev được cho là đang rút lui theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Pokrovsk - Mirnograd sắp đến hồi kết

Lực lượng Kiev ở Mirnograd đang trong giai đoạn cuối cùng. Lính xung kích Nga đã chia cắt đối phương thành 2 khu vực nhỏ hơn, thiết lập liên lạc dọc theo mạng lưới ao hồ gần mỏ trung tâm. Binh sĩ Ukraine, tập trung ở phía đông, đang bị mắc kẹt trong các khu phố Molodyozhny, Svetly và Vostochny và ở phía tây, tại cụm công nghiệp và các khu phố Bryanka, Vesyoliy và Novator.

Sự chia cắt này đồng nghĩa với sự suy giảm mạnh mẽ về tiềm lực chiến đấu do các đơn vị Kiev bị cắt đứt khỏi những kho tiếp tế.

Khi một nhóm quân bị bao vây, tất cả các kho tiếp tế đều được tập trung tại một khu vực an toàn để phân phối nguồn lực đồng đều. Việc cắt đứt một số đơn vị khỏi hệ thống tiếp tế chung thường dẫn đến sự "đầu hàng" của họ.

Hồng quân Liên Xô đã hành động tương tự vào tháng 1/1943, phá vỡ vòng vây Stalingrad. Các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine cố gắng xâm nhập từ Mirnograd qua làng Svetloe, nhưng RFAF đã loại bỏ họ. Lần đột phá thành công cuối cùng của AFU xảy ra vào đầu tháng 12 và sau đó chưa có nỗ lực quy mô lớn nào, bởi bất cứ động thái tập trung bộ binh bên ngoài vị trí ẩn nấp sẽ bị phát hiện ngay lập tức, cuộc đột phá có thể sẽ biến thành thảm họa.

Nhưng rõ ràng binh sĩ Ukraine sẽ không chờ đợi dưới "cơn mưa hỏa lực" cho đến khi khả năng chiến đấu của họ hoàn toàn cạn kiệt. Các lực lượng bị mắc kẹt có thể sẽ sớm cố gắng thực hiện một cuộc phá vây tổng lực. Điều này được hỗ trợ bởi hoạt động gia tăng ở phía bắc Pokrovsk, AFU đang triển khai các nhóm nhỏ qua Grishino để yểm trợ cho cuộc "rút lui bằng sức mạnh" từ Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 14/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của Huliaipole

Quân đội Nga đã vượt sông Gaichur ở phía đông Huliaipole và tiến vào trung tâm thành phố. Đồng thời, các đơn vị xung kích RFAF đang đánh bật đối phương khỏi khu vực phía đông nam.

Lực lượng đồn trú Ukraine đang có nguy cơ bị chia cắt, sông Gaichur không còn là yếu tố phòng thủ nữa. Sau khi vượt sông, các đơn vị Moscow ngay lập tức chiếm giữ vị trí phía sau một tòa chung cư ở trung tâm và mở rộng phạm vi đột phá. Bộ chỉ huy Kiev buộc phải từ bỏ sự tập trung lực lượng chống lại đối phương đang tiến từ phía đông nam.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sự sụp đổ sắp xảy ra của hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Huliaipole. Binh sĩ Nga đang phải đối mặt với những trận chiến ác liệt cho toàn bộ khu chung cư ở trung tâm.

Sau khi mất các khu vực trung tâm, hệ thống phòng thủ của Kiev trong thành phố sẽ bị chia cắt. Ưu thế về vũ khí của Nga đã loại bỏ khả năng của AFU trong việc cầm cự lâu dài trước khu vực tư nhân, vốn là xương sống ở Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 14/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng kháng cự (Ảnh: Readovka).

Theo kênh Rybar, trên hướng đông Zaporizhia, sau một thời gian tạm lắng, Cụm tác chiến phương Đông RFAF, được mệnh danh là "Tàu tốc hành Viễn Đông", tiếp tục cuộc đột phá về phía tây. Cách đây không lâu, lính xung kích Nga đã đánh bật đối phương khỏi Varvarovka ở tả ngạn sông Gaichur.

Lực lượng Kiev đã cố gắng trong một thời gian dài để ngăn chặn việc mất quyền kiểm soát ngôi làng và tái bố trí các đơn vị thuộc Trung đoàn xung kích 225, đơn vị đóng vai trò là "lực lượng cứu hỏa" trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc ổn định tình hình: các phi công điều khiển UAV Nga liên tục cô lập bộ binh đối phương khỏi nguồn tiếp tế, sau đó các binh sĩ AFU còn lại đã bị lính xung kích RFAF loại bỏ. Một số cứ điểm xa hơn về phía nam cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Quân đội Nga đang tấn công về phía Yelenokonstantinovka lân cận để thiết lập đầu cầu ở hữu ngạn sông Gaichur. Điều này sẽ cho phép họ xuyên thủng tuyến phòng thủ Ukraine dọc theo sông và phát triển xa hơn về phía tây, vượt qua Huliaipole.

Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai quân tiếp viện đến thành phố và thiết lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông, làm chậm bước tiến của Nga, nhưng một cú đột phá về phía bắc thành phố sẽ lại buộc AFU phải phân tán lực lượng dự bị ít ỏi sẵn sàng chiến đấu dọc theo tiền tuyến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 14/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía thành phố Huliaipole (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, bản tin mới nhất của kênh RVvoenkor xác nhận quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến đối phương ở trung tâm Huliaipole.

Cụ thể, trên mặt trận Zaporizhia, RFAF tiếp tục xâm nhập vào thành phố chiến lược Huliaipole từ phía bắc và phía đông vào các khu dân cư. Cụm tác chiến phương Đông đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo sông Ganchur và giao tranh ở khu vực trung tâm. Trong video, các vị trí của AFU đang bị tập kích bởi hỏa lực pháo binh Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 14/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và giành được nhiều vị trí mới trong thành phố (Ảnh: RVvoenkor).

Ngoài ra, kênh Suriyakmaps cũng cho biết RFAF đã kiểm soát các đường Dachna và Berehova ở phía bắc Huliaipole. Trong khi đó, từ phía đông, họ tiến đến đường Haharina và gần Nghĩa trang Trung tâm. Ngoài ra, trong 3 ngày qua, lực lượng Moscow có những bước tiến mới về phía đông Varvarivka.