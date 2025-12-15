Mỹ và Ukraine đàm phán hơn 5 giờ về kế hoạch hòa bình 20 điểm

Phái đoàn Mỹ tại Berlin để đàm phán với phái đoàn Ukraine (Ảnh: RBC).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, cuộc họp tại Berlin giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ hôm 14/12 đã kéo dài hơn 5 giờ và dự kiến sẽ tiếp tục vào hôm nay 15/12.

Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ là ông Jared Kushner, cùng các đại diện khác của Mỹ và Ukraine.

“Các đại diện đã tiến hành thảo luận chuyên sâu về kế hoạch hòa bình 20 điểm, các chương trình nghị sự kinh tế và nhiều vấn đề khác. Đã đạt được nhiều tiến triển, và họ sẽ tiếp tục gặp lại vào sáng mai”, ông Witkoff cho biết ngày 14/12.

Trước đó, báo Handelsblatt của Đức và Cố vấn Truyền thông của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, xác nhận các cuộc đàm phán tại Berlin sẽ tiếp tục vào ngày 15/12.

Báo Handelsblatt cũng lưu ý, Mỹ đã sơ bộ công nhận triển vọng thành công của các cuộc đàm phán tại Berlin.

Mỹ, Ukraine và châu Âu đã tìm cách hoàn thiện một kế hoạch hòa bình của Mỹ trong gần một tháng qua dựa trên kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Washington đề xuất. Kế hoạch này đã được chỉnh sửa và rút gọn từ 28 điểm xuống còn 20 điểm.

Vào thời điểm hiện tại, các vấn đề lãnh thổ vẫn là vấn đề khó khăn nhất, khi Washington đề nghị Ukraine nhượng lại vùng Donbass cho Nga, điều mà Kiev bác bỏ.

Các báo cáo gần đây cho thấy các bên đang thảo luận 3 sáng kiến then chốt: một văn kiện khung, các bảo đảm an ninh, và một văn bản đặt nền móng cho công cuộc tái thiết sau xung đột.

Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Nhà Trắng đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình về Ukraine trước khi năm nay kết thúc.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho hay, Kiev và Washington đang xem xét một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, trong đó điều khoản cuối cùng tập trung vào lệnh ngừng bắn.

Khi được hỏi liệu Ukraine có đang cân nhắc một quyết định tạm thời nhưng mang tính thực chất, có thể ngay lập tức làm thay đổi tình hình an ninh trên thực địa hay không, ông nói: “Hoàn toàn có, bởi vì chúng tôi đang xem xét một kế hoạch khung 20 điểm, kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn. Ngừng bắn sẽ làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh trên thực địa".

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không muốn xung đột tái diễn sau một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi muốn có các bảo đảm mang tính ràng buộc pháp lý. Không phải Bản ghi nhớ Budapest, mà là các bảo đảm ràng buộc về mặt pháp lý”.

“Khi họ nói rằng có thể có một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, chúng tôi hiểu Mỹ cần phản ứng như thế nào trong trường hợp Nga tấn công trở lại. Và tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh điều quan trọng đối với chúng tôi là Quốc hội Mỹ phải ủng hộ điều này”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Mặt khác, ông Zelensky nêu rõ, Ukraine không coi việc tiến trình hòa bình thất bại là dấu chấm hết cho con đường chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông, ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thành công, Ukraine vẫn sẽ buộc phải tìm kiếm những cơ chế mới để đạt được hòa bình.

“Nếu một hay một số tiến trình liên quan đến việc giải quyết hòa bình cuộc chiến này, việc chấm dứt gây sức ép lên Nga, không đạt kết quả, thì điều đó giống như chạy một quãng đường dài, như một cuộc marathon. Bạn phải tự tập hợp lại, tìm một con đường khác, và một lần nữa làm tất cả để khiến cuộc chiến này kết thúc”, ông nói.