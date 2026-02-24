Hungary ra biện pháp trả đũa Ukraine vì dừng trung chuyển dầu Nga

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga (Ảnh: Sputnik).

Hungary ngày 23/2 dùng quyền phủ quyết đối với đề xuất gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga cũng như khoản vay hơn 100 triệu USD mà liên minh này tính dành cho Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã ngừng trung chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia. Ukraine cáo buộc Nga tập kích vào đường ống Druzhba có từ thời Liên Xô, điều mà Nga bác bỏ.

Hungary và Slovakia, 2 nước EU phụ thuộc vào dầu Nga, cho rằng Ukraine có trách nhiệm với việc đảm bảo đường ống Druzhba hoạt động. Hai nước này trước đó đã cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả động thái của Ukraine.

Tâm điểm ngoại giao hướng về Brussels, nơi các ngoại trưởng châu Âu đã không thể thuyết phục Budapest không trả đũa Ukraine vì sự chậm trễ trong việc khôi phục dòng chảy dầu Nga sang Hungary qua đường ống từ thời Liên Xô.

Ngay sau đó, một nước láng giềng EU khác của Ukraine là Slovakia tuyên bố sẽ từ chối mọi yêu cầu cung cấp điện khẩn cấp từ Kiev kể từ ngày 23/2 cho đến khi dòng dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.

Mặt khác, Ukraine cho biết các UAV của họ đã tấn công một trạm bơm của Nga phục vụ đường ống Druzhba trong đêm. Hệ thống này được thiết lập để vận chuyển dầu thô của Moscow qua lãnh thổ Ukraine tới Đông Âu, nhưng nguồn cung cho Slovakia và Hungary đã bị gián đoạn từ ngày 27/1. Động thái này có thể tiếp tục làm căng thẳng leo thang.

“Chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 20. Đây là một bước lùi và là thông điệp mà chúng tôi không muốn gửi đi hôm nay, nhưng công việc vẫn tiếp tục", Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói với các phóng viên.

Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã kêu gọi Thủ tướng Hungary Viktor Orban tôn trọng thỏa thuận của EU về khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) cho Ukraine.

Tuy nhiên, trong một bức thư mà Reuters tiếp cận, ông Orban đáp lại rằng Ukraine có thể khôi phục dòng dầu nếu muốn và nhấn mạnh: “Tôi không ở vị trí có thể ủng hộ bất kỳ quyết định nào có lợi cho Ukraine cho đến khi họ khôi phục tình trạng bình thường".

Quyết định của Hungary đã ngăn chặn sự đồng thuận của EU với các biện pháp nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Nga trước thềm chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ 5.

Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng tiến triển vẫn còn khó khăn. Các cuộc đàm phán gần nhất tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17-18/2 không đạt được đột phá. Một vòng đàm phán khác nhằm chấm dứt chiến sự có thể được tổ chức vào cuối tuần này, theo văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Khi Tổng thống Donald Trump giảm bớt cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine, các nước châu Âu ngày càng đóng vai trò lớn hơn. Tuy nhiên, các động thái của Slovakia và Hungary đang đặt sự đồng thuận đó vào tình thế nguy hiểm.

Nga liên tục nhắm vào lưới điện và hệ thống năng lượng của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa ban đêm, cho rằng cơ sở hạ tầng này là mục tiêu hợp pháp vì phục vụ nỗ lực chiến sự của Kiev. Ukraine cũng đã tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga, nhằm làm ảnh hưởng tới nguồn lực quan trọng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.