Nga đưa xe tăng T-90MS vào thực chiến

Xe tăng T-90MS (Ảnh: Sputnik).

Theo thông báo của bộ phận báo chí Uralvagonzavod thuộc Tập đoàn Rostec, xe tăng tối tân T-90MS của Nga đã lập tức được triển khai tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

T-90MS được trưng bày tại triển lãm IDEX-2025 ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hồi tháng 2 vừa qua.

Xe tăng này được đưa vào biên chế quân đội Nga gần như nguyên bản so với cấu hình đã được trưng bày ở triển lãm UAE. Điểm thay đổi duy nhất là màu sơn, từ ngụy trang “sa mạc” sang màu xanh tiêu chuẩn của quân đội.

Trải qua thực chiến, T-90MS được trang bị loạt cải tiến lớn trên nhiều phương diện: Giáp nhiều lớp tăng cường để chống lại tên lửa chống tăng và máy bay không người lái FPV; Hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới; Hệ thống quang học tiên tiến; Giao diện vận hành tinh gọn.

Ngoài T-90MS, Uralvagonzavod còn cung cấp các dòng xe tăng nâng cấp khác cho quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, bao gồm T-90M hiện đại hóa, T-80BVM cải tiến sâu, cũng như T-72B3 và T-72B3M, tất cả đều được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tế từ chiến trường.