Đức sắp bàn giao xe chiến đấu bộ binh Lynx cho Ukraine (Ảnh: Hmzrinyi).

Theo hợp đồng ký kết vào tháng 12/2025, Đức sẽ tài trợ việc cung cấp 5 chiếc xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 cho Ukraine, với những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đến trong vài tuần tới.

Thỏa thuận trị giá hàng chục triệu euro này đánh dấu sự tham gia của Ukraine vào chương trình mua sắm xe chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ tiếp theo của tập đoàn Rheinmetall. Các xe Lynx dành cho Ukraine sẽ được trang bị tháp pháo Lance hai người và cấu hình đặc biệt theo yêu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Quyết định lựa chọn Lynx được đưa ra sau quá trình thử nghiệm rộng rãi của quân đội Ukraine. Rheinmetall đã bàn giao một chiếc Lynx KF41 cho Ukraine vào cuối năm 2024 để đánh giá.

Với việc tiếp nhận lô xe này, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ hai vận hành nền tảng Lynx, sau Hungary, quốc gia đã nhận những chiếc xe đầu tiên từ nhà máy mới của Rheinmetall tại Szeged vào tháng 12/2025.

Ông Armin Papperger, Giám đốc điều hành của Rheinmetall, bày tỏ sự biết ơn: “Chúng tôi biết ơn sự tin tưởng mà Ukraine đã dành cho chúng tôi”. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Đức vì đã hỗ trợ thanh toán cho lô hàng đầu tiên.

Các giai đoạn mua sắm trong tương lai dự kiến sẽ bao gồm việc sản xuất trực tiếp tại Ukraine. Vào tháng 11/2025, ông Papperger đã đề xuất thành lập các dây chuyền sản xuất Lynx, cũng như xe Fuchs và Panther, tại Ukraine, tương tự như mô hình đã được thực hiện ở Algeria.

Lynx KF41 là sản phẩm chủ lực của Rheinmetall trong phân khúc IFV, được thiết kế để cạnh tranh với các nền tảng như Bradley của Mỹ và CV90 của Thụy Điển. Xe nổi bật với khả năng bảo vệ, tính cơ động và hỏa lực được nâng cao đáng kể so với các thiết kế cũ hơn.

Đức là một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ cuộc xung đột toàn diện với Nga vào năm 2022, chỉ đứng sau Mỹ trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống.

Tính đến ngày 31/10/2025, Berlin đã cung cấp gần 20 tỷ euro (23,3 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng với 5 tỷ euro (5,8 tỷ USD) viện trợ tài chính và nhân đạo.