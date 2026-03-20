WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân ở Iran

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: APA).

Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, Hanan Balkhy, được cho là đã cảnh báo “kịch bản tồi tệ nhất” có thể bao gồm một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân ở Iran hoặc việc một trong các bên tham chiến sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà cảnh báo không có mức độ chuẩn bị nào có thể bảo vệ khu vực khỏi những hậu quả có thể “kéo dài hàng thập niên”.

Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2, các cơ sở hạt nhân trên khắp nước này đã bị tấn công. Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về ô nhiễm phóng xạ trong khu vực.

Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân chưa từng công bố. Tuần trước, David Sacks, cố vấn về trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết hệ thống phòng không của Israel “có thể bị cạn kiệt và khi đó cần lo ngại về việc Israel cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân”. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ lo ngại này. “Israel sẽ không làm điều đó”, ông nói.

Trong khi đó, giới chức Iran đầu tuần này cho biết, một loại đạn của Mỹ hoặc Israel đã đánh trúng khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, Aleksey Likhachev, mô tả vụ tấn công là “sự coi thường các quy tắc và nguyên tắc then chốt của an ninh quốc tế”.

Theo Rosatom, không có thương vong nào được ghi nhận và mức độ phóng xạ vẫn ở mức bình thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow lên án “cuộc tấn công tên lửa nhằm vào khu vực bên trong của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, chỉ cách tổ máy đang hoạt động vài mét, là hoàn toàn không thể chấp nhận”.

“Tel Aviv và Washington phải từ bỏ các cuộc tấn công liều lĩnh nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân, những hành động tạo ra nguy cơ thực sự về một thảm họa phóng xạ và môi trường ở quy mô toàn khu vực”, bà nói thêm.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Sau 3 tuần, quân đội 2 nước này đã tấn công hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm cả các tài sản quân sự, hạ tầng năng lượng và ban lãnh đạo cấp cao.

Mỹ và Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium của Iran, chương trình mà Tehran khẳng định là vì mục đích hòa bình.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng nhắc lại, Tổng thống Trump "không thể dung thứ" việc Iran tiến gần hơn tới năng lực sở hữu vũ khí hạt nhân, bất chấp đánh giá trước đó của một quan chức tình báo Mỹ rằng chương trình này đã bị "xóa sổ" sau các cuộc không kích năm ngoái.

Ông cho biết Mỹ từng nỗ lực theo đuổi một thỏa thuận nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo ông, Tehran dường như vừa kéo dài đàm phán, vừa tiếp tục tăng cường tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ.