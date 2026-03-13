Israel tuyên bố hạ sát các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo tối 12/3, cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã khiến những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng lực lượng bán quân sự Basij.

“Iran không còn như trước nữa”, ông Netanyahu nói, cho rằng các cuộc tấn công được phát động từ ngày 28/2 đã ngăn Iran đưa các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuống dưới lòng đất.

Nhà lãnh đạo Israel cũng tuyên bố, Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah sau khi nhóm này tập kích Israel để trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel thực hiện hôm 28/2. “Chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả giá rất đắt”, ông nói.

Khi được hỏi về Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, và thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem, ông Netanyahu ẩn ý rằng ông sẽ không “cấp bảo hiểm” cho bất kỳ nhân vật nào trong số họ.

“Tôi không có ý định đưa ra thông điệp chính xác ở đây về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch hay sẽ làm”, ông nói.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2. Sau 2 tuần, Washington và Tel Aviv khẳng định chiến dịch đã khiến năng lực quân sự của Iran suy giảm nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran đang tiến triển rất nhanh và Tehran sẽ phải "trả giá đắt".

Cho đến nay, ông Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu trái ngược về triển vọng chấm dứt chiến dịch không kích Iran. Ban đầu, ông cho rằng chiến dịch sẽ kéo dài 4-6 tuần. Mới đây ông tuyên bố chiến dịch gần như hoàn tất và Mỹ sẽ chưa rời đi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Chính quyền ông Trump đề nghị Iran “đầu hàng vô điều kiện”, song Iran đã bác bỏ yêu cầu này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 11/3 đã nêu ra 3 yêu cầu để chấm dứt cuộc chiến, bao gồm “công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và các bảo đảm quốc tế vững chắc nhằm ngăn chặn hành động gây hấn trong tương lai”. Đây là lần đầu tiên tổng thống Iran công khai đưa ra các điều kiện cụ thể để kết thúc xung đột.

“Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và các bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai”, ông viết trong một bài đăng trên X.