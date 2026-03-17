Tổng thống Trump: Israel sẽ không dùng vũ khí hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc họp báo ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng bác bỏ câu hỏi của một phóng viên về khả năng Israel sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran nếu xung đột tiếp tục leo thang.

“Israel sẽ không bao giờ làm điều đó. Các bạn đã không kích họ, và bây giờ các bạn có thể rời đi, và sẽ mất 10 năm để họ xây dựng lại, thậm chí còn không gần bằng những gì họ có hiện nay”, ông Trump nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một cố vấn của ông, David Sacks, tuần trước đã đề cập đến khả năng này trong một cuộc phỏng vấn. Ông Sacks lo ngại rằng xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân.

“Israel có thể bị tàn phá nghiêm trọng. Và khi đó người ta sẽ phải lo ngại về việc Israel leo thang chiến tranh bằng cách cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân, điều thực sự sẽ kéo theo thảm họa”, cố vấn Sacks nói.

Khi được hỏi liệu ông David Sacks có chia sẻ đánh giá đó trực tiếp với mình hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không, ông ấy chưa nói với tôi điều đó”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông nói rằng Mỹ và Israel phần lớn đồng nhất trong các mục tiêu quân sự, dù ông thừa nhận mục tiêu của 2 bên có thể không hoàn toàn giống nhau.

“Mối quan hệ rất tốt. Các lực lượng quân sự phối hợp với nhau rất chặt chẽ", Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 15/3.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 viện dẫn lo ngại về mối đe dọa trực tiếp từ Iran khi cho rằng Tehran sắp chế tạo được bom hạt nhân.

Cuộc chiến đã kéo dài 2 tuần và chưa có dấu hiệu lắng xuống khi các bên đều tuyên bố kế hoạch sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Giới chức Israel cho biết, chiến dịch không kích có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn cần thiết. Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm đàm phán khi Washington và Tel Aviv tiếp tục không kích.

Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân từ nhiều thập niên trước dù nước này không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong khi đó, phương Tây tin rằng Iran đã làm giàu uranium và sẽ sớm chế tạo được vũ khí hạt nhân ngay cả khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn mang mục đích hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là được các cố vấn trình các phương án quân sự gần như hàng ngày về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran. Trong đó, một số phương án bao gồm các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân và các mục tiêu của chính quyền Iran, nhưng cho đến nay ông đã bác bỏ những đề xuất cực đoan nhất.

Theo các nguồn tin này, Nhà Trắng đang nghiêng về cách tiếp cận “từng bước một”, kết hợp giữa: các cuộc tấn công quân sự hạn chế, các chiến dịch tấn công mạng và gây sức ép kinh tế.

Các nguồn tin cũng cho hay, mốc thời gian của cuộc chiến có thể thay đổi mỗi ngày, cho thấy chiến lược của Washington vẫn đang được điều chỉnh liên tục tùy theo diễn biến trên chiến trường và phản ứng của Iran.