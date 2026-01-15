Nga cảnh báo Ukraine đang dần cạn kiệt các lựa chọn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin hôm 15/1 tuyên bố rằng Ukraine đang nhanh chóng “cạn dần các lựa chọn” để chấm dứt chiến sự, trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và sưởi ấm nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết tình hình của Ukraine đang xấu đi từng ngày và dư địa xoay xở của Kiev ngày càng bị thu hẹp.

“Tình hình đối với chính quyền Kiev đang xấu đi từng ngày", ông Peskov nói, đồng thời cho rằng “hành lang ra quyết định của Ukraine đang ngày càng thu hẹp”.

Trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống tới -17 độ C, các làn sóng tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga đã khiến nhiều khu vực của thủ đô Kiev mất hệ thống sưởi ấm, đẩy thành phố tới bờ vực của một sự cố sụp đổ trên diện rộng của toàn hệ thống điện.

Theo ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, những điều kiện mà Kiev đang phải đối mặt hiện nay là chưa từng có tiền lệ.

“Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong điều kiện nhiệt độ -15 độ C tại một thành phố phụ thuộc vào hệ thống sưởi ấm tập trung là điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Kharchenko nói.

Ông cho biết Kiev chỉ vừa mới tránh được một sự sụp đổ nghiêm trọng trong những ngày gần đây, sau khi tình trạng mất điện tạm thời khiến khoảng 60% đến 70% thành phố không được sưởi ấm.

Khi chiến sự đã được 4 năm, Moscow vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ trong các yêu cầu cốt lõi của mình.

Ông Peskov cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra điều mà ông gọi là một “quyết định phù hợp”, ám chỉ việc Kiev chấp nhận các điều kiện của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Đông và miền Nam như một điều kiện tiên quyết cho việc ngừng bắn, những điều kiện mà Kiev nhiều lần bác bỏ một cách mạnh mẽ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả hai phía, khi nhiều tháng ngoại giao vẫn không mang lại bước đột phá nào.

Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán của Ukraine, Mỹ và châu Âu đã thống nhất về một khuôn khổ 20 điểm sửa đổi nhằm chấm dứt chiến sự, được rút gọn so với đề xuất trước đó của Mỹ mà Kiev cho rằng quá thiên về Moscow. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi điều chỉnh.

Nga cho biết đối thoại với Washington vẫn đang tiếp diễn, nhưng cảnh báo rằng các đề xuất của Anh và Pháp về việc triển khai quân đội tới Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn sẽ khiến lực lượng này trở thành “mục tiêu hợp pháp”.

Mặt khác, ông Peskov cho biết Nga đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chứ không phải Nga, là bên đang cản trở một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Đánh giá của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trái ngược với quan điểm của các đồng minh châu Âu, những bên lâu nay vẫn cho rằng Moscow hầu như không có ý định chấm dứt giao tranh.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng ông đồng tình với nhận định của ông Trump: “Tôi đồng ý, đúng là như vậy. Tổng thống Vladimir Putin và phía Nga vẫn để ngỏ (khả năng đàm phán). Lập trường của Nga đã được nêu rõ. Điều đó đã được các nhà đàm phán Mỹ, Tổng thống Trump và ban lãnh đạo của chính quyền Kiev biết rõ".