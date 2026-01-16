Ukraine sắp có thêm 9 tiêm kích MiG-29, áp lực đè nặng lên phòng không Nga

Biên đội tiêm kích MiG-29 của Không quân Ba Lan (Ảnh: Getty).

Ông Zalewski cho biết chính phủ Ba Lan đang chờ phản hồi từ Bộ Quốc phòng Ukraine khi các cuộc thảo luận về việc chuyển giao vẫn đang tiếp diễn. "Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Các cuộc thảo luận đang diễn ra... đây hoàn toàn là các cuộc thảo luận kỹ thuật", ông nói.

Khi được hỏi liệu Ukraine đã đồng ý chấp nhận đề nghị của Ba Lan hay chưa, ông Zalewski cho biết Kiev dường như cởi mở với việc chuyển giao. "Tôi tin rằng Ukraine đã đưa ra quyết định chấp nhận đề nghị này. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn còn một số khía cạnh kỹ thuật cần được làm rõ", ông nói thêm.

Trình độ điêu luyện của phi công tiêm kích MiG-29 Ukraine khiến phòng không Nga cực khó bắn hạ (Video: Telegram).

Vào tháng 12/2025, một Thứ trưởng Quốc phòng khác của Ba Lan, Cezary Tomczyk, cho biết 6 đến 8 máy bay MiG-29 thời Liên Xô đang sắp hết thời hạn sử dụng trong lực lượng không quân Ba Lan và có thể được chuyển giao cho Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự.

Trước đó, Ba Lan xác nhận việc chuyển giao 14 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev sau khi Nga phát động cuộc xung đột toàn diện năm 2022.

Các máy bay tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã được phương Tây nâng cấp để có thể mang phóng vũ khí hiện đại, gây nhiều khó khăn cho phòng không - không quân Nga.

Warsaw là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Kiev trong suốt cuộc chiến, cung cấp viện trợ quân sự rộng rãi và đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ của phương Tây đổ vào nước này.