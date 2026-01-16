Binh sĩ Ukraine ngoài chiến tuyến (Ảnh minh họa: Sky news).

Ukraine tuyên bố loại 70 binh sĩ Nga gần Kharkov

Báo Kyiv Independent dẫn thông báo từ Nhóm tác chiến Khartiia của Ukraine đưa tin hôm 15/1, một nhóm lớn binh sĩ Nga đang băng qua vùng đất phủ đầy tuyết phía bắc Kharkov đã bị hạ gục bởi UAV, pháo binh và bộ binh, khiến khoảng 70 người thiệt mạng.

"Trong tuần qua, lực lượng Moscow đã cố gắng tấn công khu vực trách nhiệm của Lữ đoàn 13 thuộc Nhóm tác chiến Khartiia ở phía bắc Kharkov... Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên của Khartiia - bộ binh, người điều khiển UAV, pháo binh và các đơn vị khác - cuộc tấn công (của Nga) đã bất thành", thông báo cho hay.

Một video kèm theo bài đăng cho thấy nhiều binh sĩ Nga bị UAV và pháo binh Ukraine nhắm mục tiêu.

Ukraine sẵn sàng nghênh chiến trên bầu trời Kiev

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc oanh tạc quy mô lớn mới. Cuộc tấn công tiếp theo của Nga có thể mang tính quyết định và cuối cùng đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev. Ukraine đang điều động toàn bộ lực lượng phòng không đến thủ đô với hy vọng đẩy lùi cuộc tập kích đường không sắp xảy ra.

Tình hình tác chiến đang leo thang đáng kể trên tiền tuyến gần Konstantinovka. Theo các báo cáo mới nhất, quân đội Nga (RFAF) hiện đã phát động một cuộc đột phá trực diện vào các khu vực phía tây thành phố.

Cuộc tiến công này diễn ra sau một giai đoạn trinh sát kỹ lưỡng trong những ngày gần đây. Trinh sát - đặc nhiệm Nga đã thực hiện một số nỗ lực xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) và xác định các điểm yếu trong vành đai phòng thủ thông qua các cuộc tấn công có chủ đích.

Tình hình chiến thuật tại các khu định cư xung quanh hiện vẫn chưa rõ ràng, chưa có báo cáo nào được xác minh về việc liệu lực lượng xung kích Nga đã thiết lập được quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn hay kiểm soát được địa hình ở đó hay chưa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/1. Moscow đang gia tăng sức ép, Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Đồng thời, có thể quan sát thấy sự gia tăng mạnh mẽ giao tranh ở phía bắc tỉnh Donetsk. Tại đây, lực lượng Moscow đã tăng cường hoạt động đáng kể.

Tại khu vực đông nam của trung tâm chiến lược quan trọng Liman (Lyman), các đơn vị Moscow đã phát triển dọc theo con sông. Kết quả là, ít nhất một ngôi làng đã bị AFU bỏ hoang và hiện nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, cho thấy sự củng cố vị trí của họ ở đoạn sông này.

Bước ngoặt đã xảy ra ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang thành công trong việc phá hủy khu vực phòng thủ của đối phương bao quanh Konstantinovka từ phía nam.

Cụ thể, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 20 thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF đã đạt được thành công đáng kể ở phía nam Konstantinovka. Lính xung kích Nga đã đột phá vào các làng Berestok và Ilyinovka, thiết lập vị trí ở ngoại ô.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/1. Lực lượng Moscow có bước đột phá lớn, áp sát thành phố từ phía nam - tây nam trên những khu vực màu vàng nhạt (Ảnh: Readovka).

Khu vực này theo hướng Konstantinovka cực kỳ quan trọng và thậm chí có thể quan trọng hơn khu vực đột phá trực tiếp của Sư đoàn dù số 98 RFAF vào thành phố. AFU đã tập trung một phần đáng kể lực lượng ở đó để ngăn chặn bước tiến của đối phương theo hướng Alekseevo - Druzhkovka.

Tuy nhiên, xa hơn về phía nam, lực lượng phòng thủ Ukraine yếu hơn một chút. Họ coi nhóm làng Dolgaya Balka, Stepanovka, Ilyinovka và Berestok, tạo thành một khu vực phòng thủ độc lập, là ổn định.

Tình hình đang diễn biến cho thấy rằng liên lạc giữa các tuyến phòng thủ trong "bộ tứ nông thôn" có thể sớm bị gián đoạn. Khu vực phòng thủ sẽ bị chia cắt hoàn toàn một khi lực lượng Kiev từ bỏ Illinovka. Khi đó, các làng còn lại ở phía tây sẽ trở thành "vòng vây" đối với AFU, nơi các đơn vị của họ có thể bị mắc kẹt.

Việc loại bỏ khu vực phòng thủ này mở ra những cơ hội đáng kể cho quân đội Nga, tạo ra mối đe dọa từ một cuộc tấn công trực diện quy mô lớn vào phía nam Konstantinovka. Hơn nữa, lực lượng Moscow sẽ có thể tiếp cận được hệ thống liên lạc của đối phương thông qua đường Novoselivka trong thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/1. Lực lượng Moscow có bước đột phá lớn, áp sát thành phố từ phía nam - tây nam (Ảnh: Readovka).

Theo hướng Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công về phía trung tâm thành phố, đạt được những tiến bộ đáng kể, kênh AMK Mapping cho hay.

Sau ít nhất một tuần xâm nhập, RFAF đã củng cố được vị trí ở phía nam Illinka và trong khe núi có rừng ở phía nam. Điều này cho phép lực lượng trinh sát - đặc nhiệm tiến sâu hơn nữa, lần đầu xâm nhập các khu dân cư thấp tầng ở phía tây nam thành phố và đến các khu vực xa hơn về phía bắc theo hướng tây bắc.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã quét sạch phần còn lại của khu vực phía đông bắc Yablunivka, nơi họ chiếm được một số cứ điểm mạnh trong rừng, và cũng củng cố vị trí của mình ở các bìa rừng theo hướng Berestok. Điều này buộc hầu hết các đơn vị Kiev còn lại phải rút lui khỏi các khu rừng phía bắc hồ chứa Kleban-Bykske, với những vị trí cuối cùng này hiện hoàn toàn nằm trong vùng xám. Tổng cộng, có thêm 9,11km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/1. Moscow đột phá thần tốc, hình thành thế bao vây thành phố. Lực lượng Kiev rút lui theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công hữu hiệu ở Dobropillya, Nga khôi phục thế trận

Kênh AMK Mapping xác nhận, theo hướng Dobropillya, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía bắc Pokrovsk, chiếm giữ các vị trí mới ở phía sau Rodinske với tổng diện tích 7,80km².

Sau khi giành lại thế chủ động và tái chiếm một số khu vực đã mất trước đó, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc từ Pokrovsk. Họ vượt qua con đường đến Grishino tại một điểm khác, chiếm được khu phức hợp trang trại lợn thứ hai và giành các vị trí trong các khu rừng liền kề. Từ đó, các nhóm xung kích phát triển xa hơn về phía bắc, đến được mỏ Zaporozhskaya cũ từ phía nam, nơi mà trinh sát - đặc nhiệm Nga trước đó đã xâm nhập từ Rodinske.

Những bước tiến này khiến các đơn vị Kiev còn lại ở phía tây nam Rodinske phải rút lui để tránh bị bao vây, cho phép quân đội Nga giành lại quyền kiểm soát các tuyến phố và giao tranh nổ ra trên khu vực phía tây bắc thành phố. Lực lượng Moscow cũng tái chiếm một số vị trí dọc theo đường cao tốc giữa Rodinske và Pokrovsk, cũng như tàn tích của khu phức hợp trang trại lợn ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 15/1. Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev, mở rộng vùng kiểm soát ở thành phố Rodinske (Ảnh: AMK Mapping).

DeepState: Vùng xám mở rộng gần biên giới Ukraine ở tỉnh Sumy

Vùng xám đã mở rộng đáng kể gần làng Komarivka trên khu vực biên giới ở tỉnh Sumy, theo báo cáo cập nhật mới nhất của kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 15/1.

"Gần đây, đối phương đã tăng cường hoạt động dọc theo biên giới quốc gia Ukraine, lợi dụng cơ hội để xâm nhập các làng biên giới, cố gắng củng cố vị trí và gây bất ổn tình hình", DeepState viết trên Telegram.

Theo báo cáo, lực lượng Moscow đang thăm dò điểm yếu với ý định thiết lập chỗ đứng và gây bất ổn trong khu vực.

"Đối phương đang thăm dò địa hình và cố gắng củng cố vị trí ở những nơi như Komarivka và Hrabovske. Những cuộc xâm nhập này nhằm mục đích mở rộng vùng ảnh hưởng và kiểm soát hoạt động", DeepState cho biết.

Lực lượng Kiev đang tích cực đáp trả những động thái này bằng cách nhắm mục tiêu vào bộ binh Nga khi họ cố gắng củng cố vị trí. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa hoàn toàn được cho là không phải lúc nào cũng khả thi.

Tình hình dọc biên giới vẫn đang diễn biến phức tạp, và DeepState nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát liên tục.

"Ngày càng có nhiều khu vực như vậy xuất hiện. Trong nhiều trường hợp, đối phương bị hạ gục ngay từ giai đoạn đầu khi họ cố gắng tiến công, điều này thường khiến việc lập bản đồ trở nên không cần thiết. Nhưng khi những cuộc xâm nhập này lặp đi lặp lại, và Nga chiếm được lãnh thổ, chúng tôi sẽ đánh dấu những diễn biến này trên bản đồ một cách phù hợp", DeepState lưu ý.

Đọ sức nảy lửa ở Zaporizhia

Trên mặt trận Zaporizhia, theo hướng Komyshuvakha, lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, đạt được những tiến bộ đáng kể theo hướng sông Konka, kênh AMK Mapping đưa tin.

Trong 10 ngày qua, lực lượng Moscow đã tiến về phía làng Novoyakovlivka. Đầu tiên, họ củng cố vị trí ở các khu rừng phía đông nam Lukyanivske, và sau khi làng này thất thủ, họ đột phá sâu hơn về phía đông bắc dọc theo một khe núi, đến được Novoyakovlivka. Từ đó, họ đã có thể xâm nhập các con phố phía tây khu định cư, nơi giao tranh đang diễn ra.

Sau khi hình thành mũi đột phá này, RFAF nhanh chóng củng cố hai bên sườn. Các nhóm xung kích Moscow tiến về phía đông dọc theo các khu rừng trên những điểm cao chiến thuật từ Lukyanivske vừa chiếm được, thiết lập quyền kiểm soát các vị trí mới ở phía tây - tây nam Novoyakovlivka.

Tại thời điểm này, các cuộc xâm nhập đang được tiến hành vào làng Novoboikivske lân cận, cũng như vào làng Pavlivka, phía nam Novoyakovlivka, sau khi các vị trí mới được chiếm giữ ở phía tây khu định cư. Có thêm 7,97km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Komyshuvakha ngày 15/1. Moscow mở rộng vùng kiểm soát và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh Rybar, tại thảo nguyên Zaporizhia, quân đội Nga đang đột phá thành công về phía thành phố cùng tên, thủ phủ của vùng. Các đơn vị đổ bộ đường không RFAF đang xâm nhập vào trung tâm và xung quanh Primorskoye và cũng đang di chuyển từ tây sang đông dọc theo tuyến phòng thủ của Ukraine.

Tương tự như các hành động của Cụm tác chiến phương Đông vài tháng trước, Cụm Dnipro RFAF đang liên tục chọc thủng phòng tuyến của đối phương bằng các nhóm tấn công nhỏ, sử dụng các tuyến phòng thủ đã được thiết lập từ trước. Giao tranh tiếp diễn ở các khu vực Lukyanivske, Novoboykivske và Novoyakovlivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/1. Lực lượng Moscow đang đồng loạt tấn công từ nhiều hướng, quyết tâm xóa sổ phòng tuyến kiên cố của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, khu vực trung tâm của hướng này vẫn tương đối ổn định. Nỗ lực của Nga chọc thủng vành đai bảo vệ Orekhov đã không thành công, nhưng họ đang giành lại quyền kiểm soát vùng ngoại ô Novodanilovka và cũng đang chiến đấu giành Malaya Tokmachka. Ở đây, các hành động mang tính chất kiềm chế và nghi binh nhiều hơn.

Bộ chỉ huy Kiev đã tích lũy được lực lượng dự bị đáng kể ở Orekhov, cho phép họ giữ vững Malaya Tokmachka. Chính nhờ những lực lượng này mà Ukraine có thể sẽ dựa vào trong việc tiếp tục phòng thủ Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây và trung tâm Zaporizhia ngày 15/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh Military Chronicles cung cấp thêm chi tiết dọc theo mặt trận Zaporizhia.

Cụ thể, sau các hoạt động chiến đấu tích cực và việc kiểm soát Novoboikovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía tây bắc, áp sát Magdalinovka, Veselyanka và Rechnoye, và về phía Novoyakovlevka, Zapasnoye và Yurkovka ở hướng đông.

Trong ngôi làng đầu tiên, các đơn vị chiến thuật cấp trung đội của Sư đoàn dù số 7 RFAF đang tiến công từ các vị trí cao 100-105 mét dọc theo sườn dốc thoai thoải của đồng bằng về phía sông Konskaya, nơi có một chuỗi công sự của Trung đoàn Kalinovsky và các đơn vị đặc nhiệm AFU.

Tại Magdalinovka, Cụm Dnepr RFAF sẽ phải phá vỡ sự kháng cự và trấn áp một số cứ điểm được bảo vệ bởi các đơn vị Ukraine tinh nhuệ.

Cuộc tấn công chủ yếu được tiến hành trên địa hình thảo nguyên trống trải, dưới sự yểm trợ của pháo binh và tên lửa, cũng như máy bay Su-34 với bom lượn dẫn đường. Trung đoàn 422 AFU đang sử dụng hàng trăm UAV FPV nhằm ngăn chặn bước tiến của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 15/1. Moscow đang đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ, lực lượng Kiev có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Về phía đông nam, cuộc tấn công đang nhắm vào các cao điểm do AFU chiếm giữ gần làng Zapasnoye để thọc sâu hơn vào Yurkivka và chặn cao tốc T-0803. Giao tranh ở khu vực này sẽ còn dữ dội hơn so với hướng sông Konskaya.

Các nhóm xung kích nhỏ thuộc Cụm Dnipro RFAF đang xâm nhập khu vực Pavlovka. Thông tin cho thấy họ đang tiến vào làng, làm suy yếu đáng kể vị thế của lực lượng Kiev ở đây.