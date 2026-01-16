Nga, Trung Quốc kêu gọi Mỹ không dùng biện pháp quân sự với Iran

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya (Ảnh: Tass).

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế, không sử dụng biện pháp quân sự chống lại Iran, nhằm tránh kịch bản xảy ra "một thảm họa" tại khu vực, ông Sun Lei, Quyền Đại biện lâm thời của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, cho biết.

“Bất kỳ hành động quân sự nào cũng chỉ đẩy khu vực tiến gần hơn tới bờ vực nguy hiểm. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, từ bỏ ý nghĩ về việc sử dụng biện pháp quân sự. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế”, nhà ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực phối hợp từ tất cả các bên để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong khi đó, Nga đề nghị Mỹ và các đồng minh kiềm chế, không có "những hành động liều lĩnh" liên quan đến Tehran, đồng thời tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm vững chắc rằng sẽ không xảy ra đối đầu thêm nữa, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu tại cuộc họp.

“Chúng tôi đề nghị Mỹ và các đối tác của họ kiềm chế, không tiếp tục một loạt các quyết định và bước đi liều lĩnh khác, bao gồm cả những hành động liên quan đến các cơ sở hạt nhân. Thay vào đó, họ cần tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không có thêm đối đầu nào xảy ra, đồng thời nối lại việc cùng nhau tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên, trong đó có những giải pháp nhằm xóa bỏ các định kiến liên quan đến chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, dựa trên luật pháp quốc tế và sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan”, ông nói.

Đặc phái viên Nga cho biết thêm rằng Moscow “sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể” cho nỗ lực này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang trong những ngày qua.

Mỹ chỉ trích cách mà Iran xử lý các cuộc biểu tình và cảnh báo có biện pháp quân sự chống lại Tehran. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ của quốc gia Trung Đông.

Mặt khác, một nhà ngoại giao nói với AP rằng trong 48 giờ qua, các quan chức cấp cao của Ai Cập, Oman, Ả rập Xê út và Qatar đã liên tục bày tỏ lo ngại với Tổng thống Trump rằng một sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông vốn đã rất mong manh.