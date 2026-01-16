Điểm yếu có thể làm Ukraine mất chốt chặn chiến lược tới vành đai pháo đài

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Cụm Tập đoàn Quân Trung tâm của Nga đang tìm cách lặp lại chiến thuật ở Myrnohrad và Pokrovsk tại Kostiantynivka lân cận, thâm nhập thành phố tiền tuyến bằng các nhóm bộ binh nhỏ cho đến khi tập hợp đủ số lượng, gây ra nỗi hoang mang trong hàng ngũ phòng thủ của Ukraine và buộc họ phải rút lui.

Theo các chuyên gia, Nga đang tận dụng điểm yếu lớn của Ukraine là thiếu lực lượng phòng thủ để tìm cách đạt được lợi thế trên mặt trận.

Trang chuyên lập bản đồ chiến sự Playfra là bên đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của các nhóm thâm nhập Nga tại quận Berestovyi, nằm ở rìa phía tây của Kostiantynivka.

Trước đó, lực lượng Nga đã tìm cách đột nhập vào Kostiantynivka từ phía đông, quanh quận Santurynivka, nhưng vấp phải hệ thống phòng thủ của Ukraine và bị đẩy lùi. Do đó, trong những ngày gần đây, Nga đã chuyển hướng sang phía tây. “Họ cố tìm một con đường khác để vào thành phố", Playfra cho biết.

Và rất có thể họ đang đạt được tiến triển. “Khu vực này rõ ràng có lực lượng Ukraine mỏng hơn và mức độ kiểm soát thấp hơn", Playfra giải thích. Nếu Nga có thể kiểm soát và giữ vững các vị trí tại quận Berestovyi, đồng thời tập trung thêm lực lượng tăng viện, họ có thể tiến gần hơn tới việc bao vây Kostiantynivka, theo nhận định của Playfra.

Cục diện mặt trận Donbass (Ảnh: EP).

Thorkill, một nhà quan sát khác cho rằng tình hình của Ukraine tại khu vực ngoại ô tây nam Kostiantynivka có thể còn thách thức hơn rất nhiều.

“Phân tích các dữ liệu định vị hiện có và những mảnh thông tin khác cho thấy kể từ tháng 10/2025, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động tiến công tại đây, chỉ gián đoạn bằng những quãng tạm dừng tác chiến ngắn”, Thorkill nói thêm.

Theo kết luận của Thorkill, mục tiêu của Nga là thọc sâu đủ xa về phía bắc để cắt đứt đường H-20, tuyến tiếp tế chủ yếu cho lực lượng đồn trú Ukraine tại Kostiantynivka, bao gồm Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36, một phần của Lữ đoàn Đổ bộ đường không 28 và 100, cùng các Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 107, 109 và 122.

“Nhìn chung, chúng ta chứng kiến sự lặp lại của một chiến dịch thâm nhập tương tự mà Nga đã tiến hành tại Pokrovsk vào mùa hè và mùa thu năm 2025", ông nhận định.

Trước đây, Pokrovsk, Myrnohrad và Kostiantynivka từng tạo thành một tuyến phòng thủ gần như liên tục dài khoảng 50km của quân đội Ukraine tại tỉnh Donetsk. Đây là những chốt chặn chiến lược ngăn Nga tiếp cận các thành phố lớn khác thuộc vành đai pháo đài của Ukraine tại mặt trận miền Đông.

Tuy nhiên, Cụm Tập đoàn Quân Trung tâm của Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô Pokrovsk vào cuối năm 2024, sau một cuộc tiến quân dài từ Avdiivka.

Sau nhiều tháng vây bọc, Nga đã thâm nhập, làm mất ổn định và cuối cùng tuyên bố kiểm soát được Pokrovsk và Myrnohrad. Ukraine tuyên bố Nga mới chỉ nắm giữ được phần lớn 2 khu vực này.

Nga đã đạt được những bước tiến này mà không cần triển khai số lượng lớn phương tiện bọc thép. Thay vào đó, họ chủ yếu dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ, lách qua khe hở phòng tuyến để làm bàn đạp kiểm soát lãnh thổ.

Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả vì các lữ đoàn Ukraine tại Pokrovsk và Myrnohrad thiếu nhân lực để phản công, đẩy các nhóm thâm nhập Nga ra khỏi những vị trí bên trong các khu dân cư. Sự thiếu hụt nhân lực tương tự cũng có thể khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kostiantynivka rơi vào nguy hiểm.

Nguyên nhân là Ukraine đến nay vẫn chưa tìm ra cách tuyển mộ hoặc huy động đủ binh sĩ mới để bù đắp thiếu hụt ở tiền tuyến.

“Việc Ukraine có thể ổn định tình hình nhân lực trong các lữ đoàn đang trấn giữ mặt trận hay không rất có thể là yếu tố quan trọng nhất quyết định Nga sẽ tiến xa tới mức nào trong năm 2026”, Rob Lee, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đánh giá.