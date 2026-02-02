Vũ khí đặc biệt giúp Ukraine đối phó UAV của Nga

Binh sĩ Ukraine giăng lưới ở một tuyến đường tại tỉnh Sumy (Ảnh: AFP).

Các loại lưới đánh cá bị loại bỏ và đủ loại lưới khác có thể ngăn UAV lao trúng mục tiêu cũng vậy. Khắp châu Âu, nông dân và ngư dân đang thu gom những vật dụng này trong nỗ lực bảo vệ vùng đất ở cách xa họ hàng nghìn km.

UAV của Nga nhắm vào các tuyến tiếp tế và căn cứ hậu phương của quân đội Ukraine, thường đe dọa cắt đứt các đơn vị ở tiền tuyến.

Một khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV là thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine và cái mà người Ukraine gọi là “những con đường sinh mệnh” nối thành phố này với bên ngoài - các tuyến đường được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga trong khả năng có thể.

Trong năm qua, Ukraine ngày càng giăng nhiều lưới để đối phó UAV. Trên các tuyến đường trống trải, các cột được dựng lên để tạo thành mái che bằng lưới.“Công việc đang được tiến hành để gia cố các tuyến đường – hàng chục km tuyến đường đã được bảo vệ bằng lưới”, Oleksandr Tolokonnikov, phó lãnh đạo chính quyền quân sự Kherson, nói. Ông cho biết thêm nhiều loại lưới khác nhau đã được thử nghiệm về độ bền.“Nhờ sự kết hợp của các biện pháp và những quyết định táo bạo, quân đội của chúng tôi hiện có thể phá hủy 80-95% số UAV mà Nga phóng”, ông cho hay.

Tulip và cá ngừ

Các tấm lưới đang được chở bằng xe tải khắp châu Âu bởi nhiều nhóm tình nguyện. Một trong những nhóm lớn nhất - Life Guardians - do Klaas Pot ở Hà Lan điều hành. Ông cho biết nhóm của mình đã gửi hơn 8.000 tấn lưới tới Ukraine, chiếm khoảng một nửa tổng số tiếp nhận.

Ban đầu, ông thu gom lưới để dùng làm ngụy trang cho binh sĩ Ukraine.“Tôi biết những tấm lưới này còn có tiềm năng hơn thế, vì họ đã bắt đầu sử dụng chúng cho mục đích chống UAV”, ông Pot cho biết

“Tôi biết, chẳng hạn, con đường giữa Kherson và Mykolaiv đặc biệt nguy hiểm và họ đã tạo một con đường sinh mệnh ở đó”, ông cho hay và nói thêm rằng ít nhất một phần tuyến đường được bảo vệ bằng các tấm lưới mà nhóm ông thu gom.Lưới bảo vệ hoa tulip được làm từ polyethylene dệt kim dọc, nhẹ và bền. Thông thường, chúng phủ lên củ hoa dưới đất và được nâng lên bằng cơ giới để thuận tiện cho thu hoạch. Chúng có thể cản các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ và quadcopter, vốn được sử dụng với số lượng hàng nghìn chiếc ở trong và ngoài tiền tuyến.

Ông Pot cho biết lưới đánh cá chắc hơn lưới tulip, vì vậy thường được dùng nhiều hơn để bảo vệ xe tăng và pháo binh. Ông giải thích, hiện nay, chúng cũng được dùng để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, nơi hầu như ngày nào cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Các nhóm khác trên khắp châu Âu cũng tham gia. Ví dụ, Operation Change ở Thụy Điển thu gom lưới không còn được ngư dân sử dụng do hạn ngạch đánh bắt của EU, và đến nay đã gửi khoảng 400 tấn sang Ukraine.

Norwegian Volunteer Aid đã gửi lưới đánh cá hồi vốn thường được tái chế sau khi sử dụng.

Tại Anh, nhóm Pickups For Peace đã đưa lưới đánh cá từ các cảng Scotland như Fraserburgh vào các đoàn xe viện trợ thường xuyên tới Ukraine.

Trong chuyến thăm Pháp vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành thời gian giữa các hoạt động ngoại giao để cảm ơn một nhóm ngư dân Pháp đang thu gom lưới cũ từ các tàu đánh bắt xa bờ cá ngừ và các loài khác. Nhóm có tên Kernic Solidarités này đã gửi các loại lưới sợi lông ngựa hạng nặng với tổng chiều dài 280km tới Ukraine.

Ông Zelensky đã gửi lời tri ân đến những sự hỗ trợ này: “Tôi nghĩ các bạn thậm chí không thể tưởng tượng được bao nhiêu mạng sống đã được cứu nhờ sự giúp đỡ của các bạn.”

Quân đội Ukraine đặc biệt mong muốn có thêm nguồn cung lưới đánh cá dày hơn.

Khi kho lưới dư thừa ở Hà Lan và Đan Mạch cạn dần, ông Pot đang tìm nơi khác để duy trì nguồn cung. “Dự án còn lâu mới kết thúc, và chúng tôi sẽ mở rộng khắp châu Âu. Tất cả các đối tác của chúng tôi đều có chung động lực, đó là giúp Ukraine”, ông nói.