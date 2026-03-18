Tổng thống Zelensky: Ukraine chi 10.000 USD chặn UAV, Mỹ tốn 4 triệu USD

Ukraine đang đánh chặn UAV bằng các vũ khí có giá chỉ khoảng 10.000 USD, trong khi Mỹ và các đồng minh vẫn dựa vào các tên lửa có giá lên tới 4 triệu USD cho mỗi lần bắn, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Post.

Ông Zelensky nói rằng việc UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi đang định hình lại hoạt động hiện đại, khiến các hệ thống phòng không truyền thống dựa vào tên lửa ngày càng kém hiệu quả.

“Bất kỳ bên nào cũng đang sử dụng hàng trăm, hàng nghìn UAV”, ông nói.

Ông cho biết Nga hiện đã phóng từ 350 đến 500 UAV mỗi ngày vào Ukraine và có kế hoạch tăng con số này lên tới 1.000.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã thích ứng bằng cách triển khai các UAV đánh chặn giá rẻ và những hệ thống hiệu quả về chi phí khác, thay vì phụ thuộc vào các hệ thống tên lửa đắt đỏ.

Ông Zelensky cho rằng việc sử dụng UAV ngày càng nhiều có thể thách thức ngay cả những quân đội tiên tiến nhất thế giới, bao gồm cả Mỹ.

“Một chiếc UAV không có khoảng cách”, ông nói, nhấn mạnh tầm hoạt động và quy mô triển khai của chúng đang tiếp tục mở rộng.

Ông cho biết Ukraine đã trở thành một “bãi thử nghiệm” cho các hình thức chiến sự mới, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với UAV Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng rộng rãi.

Ông Zelensky cho biết Kiev đang đề xuất một sáng kiến UAV chung với Mỹ, kết hợp năng lực công nghiệp của Mỹ với kinh nghiệm chiến trường của Ukraine.

“Chúng tôi có thể xây dựng nhà máy UAV lớn nhất thế giới", ông nói.

Ông cũng cho biết các nhóm chuyên gia Ukraine đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar và Ả rập Xê út và đang chuẩn bị tới Kuwait.

Theo ông, sự hợp tác này có thể giúp bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh trước các mối đe dọa từ UAV trên toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Đông.

Trước đó, ngày 9/3, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ cử các chuyên gia UAV tới Trung Đông, khi Kiev tìm cách trao đổi chuyên môn trong việc đối phó UAV do Iran thiết kế để đổi lấy thêm tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất.

Ukraine đã triển khai 201 chuyên gia có kinh nghiệm đối phó với UAV tấn công kiểu Shahed do Iran sản xuất tới Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh, ông Zelensky tiết lộ.

“Hiện có 201 người Ukraine ở Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh, và thêm 34 người khác sẵn sàng triển khai”, ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh.

“Đây là các chuyên gia quân sự, những người biết cách hỗ trợ và phòng thủ trước các loại UAV như vậy", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết việc triển khai này xuất phát từ yêu cầu của các đối tác của Ukraine, bao gồm Washington, và là một phần trong “thỏa thuận UAV” rộng hơn mà Kiev đề xuất với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như bác bỏ nhu cầu hỗ trợ từ Ukraine trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/3, khi nói rằng Mỹ đã sở hữu công nghệ UAV vượt trội.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ukraine. Chúng tôi hiểu về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những UAV tốt nhất thế giới", ông Trump nói.