Tướng Mỹ từng để quên bản đồ mật về Ukraine trên tàu suốt 24 giờ

Thiếu tướng Lục quân Mỹ Antonio Aguto (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Thiếu tướng Lục quân Mỹ Antonio Aguto, người từng phụ trách bộ chỉ huy điều phối, huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đã để lại một ống đựng bản đồ mật trên chuyến tàu tới Ba Lan hơn 24 giờ. Sau đó, ông cũng từng bị chấn động não do bị ngã sau khi “uống quá mức” trong một bữa tối tại Ukraine. Theo CBS, các bản đồ này "mô tả cuộc chiến ở Ukraine".

Kết quả nói trên được công bố trong một báo cáo mới do Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc đưa ra.

Báo cáo dài 56 trang, công bố cuối tuần qua, cho biết vị tướng 2 sao đã nghỉ hưu này, người từng đứng đầu Nhóm Hỗ trợ An ninh cho Ukraine (SAG-U) có trụ sở tại Wiesbaden, Đức, đã mang theo các bản đồ mật trong chuyến đi từ Đức tới Ukraine vào cuối tháng 3/2024 và giao cho nhân viên của mình quản lý.

“Chúng tôi không tìm thấy đủ bằng chứng để xác định ai kiểm soát các bản đồ mật sau khi những người này lên tàu cho chuyến trở về", cơ quan giám sát nêu trong báo cáo, đồng thời cho biết các hành khách đã bỏ lại các bản đồ trên tàu khi đến Ba Lan vào ngày 4/4/2024. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã thu hồi các tài liệu bị bỏ quên này một ngày sau đó.

Khi trở lại Wiesbaden, ông Aguto được sĩ quan phụ tá thông báo rằng ống đựng tài liệu đã biến mất. Theo báo cáo, thông tin mật thường được vận chuyển qua đường chuyển phát đặc biệt, nhưng lần này không được yêu cầu.

“Thiếu tướng Aguto đã nhận trách nhiệm về sự cố này", báo cáo nêu rõ.

Văn phòng Tổng Thanh tra đã phỏng vấn ông Aguto và 33 nhân chứng trong quá trình điều tra sau khi nhận được 3 đơn khiếu nại nặc danh trong khoảng từ ngày 20-24/5/2024. Cơ quan này cũng làm việc với nhân sự Bộ Ngoại giao am hiểu sự việc và xem xét email mật và không mật, hồ sơ y tế, hồ sơ công tác và các tài liệu khác.

Ông Aguto là người đứng đầu SAG-U, đơn vị được thành lập với khoảng 300 nhân sự nhằm “đảm bảo Mỹ có vị thế để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong dài hạn”, cho đến khi ông nghỉ hưu vào tháng 8/2024.

Cuộc điều tra cũng đề cập đến các cáo buộc về môi trường làm việc “độc hại” tại trụ sở SAG-U, dù ông Aguto không bị quy trách nhiệm cho các vấn đề này.

Trong một sự việc riêng rẽ, vào ngày 13/5/2024, trong chuyến công tác kéo dài 9 ngày tại Ukraine, ông Aguto tham dự một bữa tối tại Kiev. Trong bữa ăn, ông uống rượu Chacha, một loại đồ uống có nồng độ cồn từ 40-50% và khai rằng mình “ở mức độ say nhất định”.

Sau bữa tối, hai nhân chứng cho biết họ thấy ông Aguto bị ngã và đập phần sau đầu vào tường. Một thời gian sau trong đêm hoặc rạng sáng, ông tiếp tục bị ngã lần nữa và đập trán, theo báo cáo.

“Phần lớn bằng chứng cho thấy Thiếu tướng Aguto bị chấn động não mức trung bình đến nặng do chấn thương đầu từ ít nhất một, nếu không phải cả 3 lần ngã vào tối muộn ngày 13/5 và sáng ngày 14/5. Khám y tế ngày 14/5 và đánh giá toàn diện bởi bác sĩ thần kinh cùng các xét nghiệm hình ảnh ngày 16/5 xác nhận ông bị chấn động não", báo cáo viết.

Ông Aguto cho biết ông “hành động một cách thiện chí” và được Darryl Williams, khi đó là Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, cho phép sử dụng rượu.