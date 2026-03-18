Binh sĩ Ukraine tiếp tục nỗ lực ngăn đà tiến công của Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tấn công Moscow bằng UAV ngày thứ tư liên tiếp

Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 206 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga vào đêm 16-17/3, trong đó có 40 chiếc đang hướng về Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chính quyền Nga báo cáo các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô trong ngày thứ tư liên tiếp. Ukraine chưa bình luận về các cuộc tấn công gần đây.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết các "bầy đàn" UAV của Ukraine bắt đầu xuất hiện từ khoảng 22h tối 16/3, kéo dài đến rạng sáng 17/3, với 39 chiếc được cho là đã bị bắn hạ.

Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường các vụ rơi, và không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo. Tổng số UAV do Ukraine phóng vẫn chưa rõ ràng vì Nga chỉ báo cáo những UAV mà họ đã đánh chặn.

Kyiv Independent không thể xác minh các báo cáo.

Các "bầy đàn" UAV mới nhất nhắm vào thủ đô Nga diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vào Moscow dường như gia tăng trong những ngày gần đây. Ngày 16/3, ông Sobyanin tuyên bố rằng hơn 250 UAV, chưa bao gồm số liệu mới nhất, đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow kể từ ngày 14/3.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga ra tuyên bố quan trọng

Kênh Military Summary đưa tin, sau thời gian im lặng khá dài, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã đạt được kết quả đáng kể trong 3 tháng qua. Theo ông, quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát 60% Konstantinovka và 50% Liman (Lyman), và giao tranh đã diễn ra trong phạm vi thành phố Orekhov.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Tướng Gerasimov đã thị sát sở chỉ huy của Cụm tác chiến phía Nam RFAF, đang tiến hành cuộc tấn công về phía Sloviansk (Slavyansk). Trong chuyến thăm sở chỉ huy, ông thông báo về việc lực lượng Moscow đã giành thêm được nhiều làng mạc và thị trấn. Hôm 17/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc chiếm giữ 2 khu định cư Sopych và Kalenyky.

Các trận chiến ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở phía nam Pokrovske - Velyka Mykhailivka và phía tây Huliaipole, nơi cả hai bên đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố lực lượng Moscow đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong 3 tháng qua (Ảnh: Military Summary).

Chiến dịch tấn công mùa xuân quy mô lớn của Nga chính thức bắt đầu

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang bóp nghẹt các huyết mạch tiếp tế của Ukraine vào Liman.

Cụ thể, lực lượng Moscow từ làng Dibrova đã bắt đầu đột phá thành công các đường tiếp tế của quân đội Ukraine (AFU) đồn trú trong thành phố. Các đơn vị tiền phương RFAF đã tiến đến khoảng cách 1,5km từ ngã ba chữ T, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiếp tế của đối phương.

RFAF bắt đầu cuộc đột phá từ khu vực Dibrovo. Tại vùng lân cận làng Drobyshevo, nơi cho đến gần đây vẫn được coi là vị trí hứa hẹn nhất để tiếp cận hệ thống chiến hào của đối phương, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 60 AFU đã phát động nhiều cuộc phản công.

Tại thời điểm này, việc kiểm soát hoàn toàn ngôi làng là điều không thể. Ukraine đã tìm cách giảm bớt áp lực tại đây. Một cuộc đột phá vào Svyatye Gory phía đông bắc Liman hiện không khả thi. Tuy nhiên, trong khi Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 20 RFAF tạm thời bận rộn với các nhiệm vụ khác, Tập đoàn quân 25 đã đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận phòng tuyến của lực lượng Kiev.

Có dự đoán cho rằng nếu cuộc đột phá ở một khu vực thất bại, các đơn vị Moscow ở khu vực khác sẽ tham chiến. Tuy nhiên, Tập đoàn quân 25 RFAF đang phải đối mặt với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đối phương đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ tại ngã ba chữ T. Hơn nữa, từ 2 làng Stary Karavan và Brusovka, họ có thể hỗ trợ các đơn vị trấn giữ các vị trí bao quát ngã tư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 17/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Kiev trong khu vực các làng này rất đáng kể. Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 33 AFU được triển khai ở đó. Tuy nhiên, do địa hình là rừng rậm, giao tranh chủ yếu sẽ là bộ binh vì cơ giới không có nhiều "đất dụng võ". Do đó, giống như trong trận chiến giành khu rừng Kremensky, sự chuẩn bị và kinh nghiệm của bộ binh sẽ là yếu tố quyết định.

Tập đoàn quân 25 RFAF có những đơn vị giàu kinh nghiệm nhất trong các hoạt động tác chiến trên địa hình rừng rậm. Chính họ là những người đã đánh tan tuyến phòng thủ của Ukraine, dựa trên một mạng lưới công sự được xây dựng tốt, trong rừng Kremenskoye vào mùa hè năm 2025.

Tuy nhiên, giao tranh hứa hẹn sẽ cực kỳ ác liệt. Toàn bộ hệ thống tiếp tế của lực lượng Kiev tại Liman đang bị đe dọa. Nếu quân đội Nga tiếp cận được tuyến đường tiếp tế, 2 lữ đoàn cơ giới (60 và 63) cùng các đơn vị nhỏ khác của Ukraine sẽ bị mắc kẹt, không thể rút lui qua sông Seversky Donets cùng với trang thiết bị và vũ khí hạng nặng.

Ở bờ nam sông Seversky Donets, lực lượng Moscow đã đạt được những thành công đáng kể.

Các chiến binh Cossack thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập số 6 RFAF mang tên Ataman Platov, thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp số 3, đã lập công trong trận chiến giành làng Kaleniki vừa được giải tỏa ở hướng tác chiến Sloviansk. Cùng với các đơn vị lân cận, họ đã gây tổn thất đáng kể cho đối phương về nhân lực và trang thiết bị.

AFU đã mất hơn 2 đại đội bộ binh cơ giới (hơn 200 binh sĩ), nhiều xe cộ và 4 khẩu pháo. Điều này cho thấy cường độ giao tranh tại ngôi làng, nơi mà các đơn vị Kiev hy vọng giữ vững để ngăn chặn đối phương tiến đến Rai-Aleksandrovka.

Việc kiểm soát ngôi làng này mở ra khả năng cho các phi công UAV Nga giành được quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Sloviansk, nơi có nhiều kho chứa hàng, sở chỉ huy và căn cứ sửa chữa của AFU.

Kênh Rybar có chung nhận định với Readovka khi cho biết, trên mặt trận Sloviansk, lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực lân cận Reznikovka, chiếm được các vành đai chắn gió và khu rừng khá rộng lớn.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Krivaya Luka. Lính xung kích Moscow đang đánh bật đối phương khỏi các công sự được xây dựng trên sườn núi đá. Quân đội Ukraine đang kháng cự quyết liệt, họ hiểu rõ hậu quả của việc mất các điểm cao.

Những thắng lợi đáng kể được ghi nhận ở khu vực Reznikovka, nơi lực lượng Moscow cuối cùng đã chiếm được một phần ngôi làng. RFAF cũng đã bắt đầu tấn công các vành đai chắn gió và khu rừng ở phía nam, và một phần các khu vực này cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Hôm 16/3, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã tuyên bố giải tỏa làng Kaleniky, và sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng cũng báo cáo điều tương tự. Mặc dù những tuyên bố này chưa được xác nhận bằng các đoạn phim giám sát khách quan, nhưng điều đó rất có khả năng xảy ra nếu xét đến việc RFAF đã giải tỏa Reznikovka lân cận và những thành công chung trong khu vực.

Xét cho cùng, phía tây bắc Kaleniki và Reznikovka là một mạng lưới các cứ điểm kiên cố, và vì việc chiếm giữ Reznikovka đã được xác nhận, nên rất có khả năng các cứ điểm này cũng nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Điều này, đến lượt nó, cho thấy rằng lực lượng Moscow thực sự tiến vào Kaleniki.

Ở sườn phía nam, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo trục Minkovka - Dibrova - Nikiforovka. Tại đó, lính xung kích Moscow sẽ cần chiếm giữ một số khe núi và khu rừng khá lớn, điều này sau đó sẽ cho phép họ tiến về phía Malinovka - Yurkovka - Rai - Aleksandrovka và tiếp cận kênh đào Seversky Donetsk-Donbas. Các báo cáo trước đó về việc binh sĩ Nga vượt qua khu vực này vẫn chưa được xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk và Kramatorsk ngày 17/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga tiến công dọc theo đường cao tốc Moscow - Kiev

Các đơn vị Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo biên giới ở vùng Sumy. Làng Sopych đã nằm dưới sự kiểm soát của họ, kênh Rybar cho hay.

Mặc dù ngôi làng có quy mô khiêm tốn, nhưng cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần, với việc RFAF ban đầu sơ tán dân thường vào lãnh thổ Nga. AFU đã tích cực phản công, kể cả bằng xe bọc thép, nhưng không thành công.

Hiện chưa có thông tin về các hoạt động quy mô lớn hơn trong khu vực này. Mặc dù quân đội Nga trước đây đã chiếm một số làng biên giới trong khu vực, nhưng Sopych là ngôi làng lớn nhất. Quan trọng hơn là đường cao tốc E101 Moscow - Kiev lân cận, nơi giao tranh cũng diễn ra dữ dội gần cửa khẩu biên giới trong thời gian qua.

Quân đội Nga đang đột phá dọc theo cao tốc E101 nối giữa Moscow và Kiev ở miền Bắc Ukraine (Ảnh: Rybar).

Tuy nhiên, khu vực này có những cánh đồng khá rộng lớn, và với sự thống trị của UAV trên bầu trời, điều này sẽ tạo ra trở ngại đáng kể cho việc tiến công. Hơn nữa, xét theo diễn biến các sự kiện ở miền Bắc Ukraine và khu vực Sumy lân cận, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có cuộc tiến công quy mô lớn của quân đội Nga.