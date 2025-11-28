Vụ cháy ở Hong Kong: 83 người chết, nhân chứng tháo chạy trong biển lửa

Cư dân nhìn đám cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Ông Lau Yu Hung, một người đã nghỉ hưu và là cư dân của cụm chung cư Wang Fuk Court, cho biết ông và vợ đã may mắn thoát chết.

Người đàn ông 78 tuổi đã tình cờ nhìn ra cửa sổ phòng tắm và phát hiện ngọn lửa đã bốc lên từ tòa nhà bên cạnh, trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Lau là một trong những người may mắn. Biển lửa đã nhấn chìm cụm chung cư Wang Fuk Court, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng tính đến sáng sớm ngày 28/11. Con số này được dự đoán có thể còn tăng lên, vì hàng chục người vẫn đang mất tích.

8 tòa nhà trong khu chung cư gồm 2.000 căn hộ chật hẹp này là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn, lính cứu hỏa tiếp tục chiến đấu để dập lửa và tìm kiếm những người mất tích. Nhiều người mất tích được cho là bị mắc kẹt ở các tầng trên của tòa nhà.

Ông Lau cho biết ngọn lửa di chuyển với tốc độ khủng khiếp khi lan qua các tòa chung cư cao tầng. Ông và vợ đã phải chạy xuống nhiều tầng cầu thang để đến nơi an toàn.

“Không ai cảnh báo chúng tôi. Không hề có tiếng chuông báo động. Chúng tôi tự mình chạy thoát”, ông kể lại.

Bà Lai Yee Chung, cảnh sát trưởng cấp cao, cho biết chính quyền nghi ngờ vật liệu được sử dụng ở phần tường bên ngoài của các tòa nhà, bao gồm lưới và tấm chắn bảo vệ, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tại một trong những tòa nhà, các tấm xốp dễ cháy đã được lắp đặt bên ngoài cửa sổ sảnh thang máy ở mỗi tầng. Các quan chức tin rằng đã có "sự tắc trách nghiêm trọng" từ phía những người chịu trách nhiệm thi công, "dẫn đến vụ tai nạn này và đám cháy lan nhanh chóng, gây ra thương vong nghiêm trọng như vậy", bà Lai cho biết.

Bà Lai là một trong số hàng chục người có mặt tại hiện trường sau khi vụ cháy xảy ra. Họ chứng kiến ​​lính cứu hỏa làm việc trên những chiếc thang cao, phun nước vào các tòa nhà, trong khi khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Một người khác cũng chứng kiến ​​là ông Lau Wan King, 79 tuổi, một tài xế xe buýt, nhưng không phải là cư dân của khu chung cư. Ông đến hiện trường vụ cháy vì anh rể của ông mất tích.

Ông Lau cho biết anh rể của ông là cư dân của tòa nhà đầu tiên bốc cháy. Ông đã gọi điện thoại cho người thân của mình ngay sau khi vụ cháy được phát hiện.

Ông Lau kể lại anh rể đã nói với ông rằng họ đang gặp khó khăn khi thoát khỏi căn hộ ở tầng 8 vì tòa nhà đã bị khói bao phủ. Ông Lau cho biết đó là lần cuối cùng họ nói chuyện. Kể từ đó, ông không thể liên lạc được với anh rể.

“Giờ không còn mấy hy vọng nữa”, ông Lau nói, cố gắng không khóc. Ông cho biết mình đã đứng bên ngoài hàng rào an ninh trong 12 giờ để chờ tin về người thân.

Hiện trường vụ cháy chung cư Hong Kong

Lực lượng cứu hộ phải chiến đấu với sức nóng dữ dội, khói dày đặc và giàn giáo đổ sập cùng các mảnh vỡ khi họ cố gắng tiếp cận những cư dân được cho là bị mắc kẹt ở các tầng trên của khu chung cư.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan cho biết hầu hết các nạn nhân được tìm thấy trong 2 tòa nhà. Ông xác nhận lính cứu hỏa đã tìm thấy một số cư dân còn sống sót, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Báo South China Morning Post đưa tin một người sống sót đã được tìm thấy trên cầu thang của một trong những tòa nhà.

"Chúng tôi hy vọng đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn vào tối nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phun nước để hạ nhiệt độ", ông Chan nói hôm 27/11.