Viện Nghiên cứu Chiến tranh dự đoán xung đột Nga - Ukraine

ISW nhận định xung đột Nga - Ukraine sẽ tiếp diễn trong năm 2026 (Ảnh minh họa: TASS).

Các nhà phân tích của ISW có trụ sở tại Mỹ mới đây đã nhận định với RBC News về những gì có thể xảy ra trên tiền tuyến Ukraine đến cuối năm nay, kế hoạch tiềm tàng của Nga, các rủi ro đối với Ukraine trong năm 2026, cũng như việc liệu Moscow có sẵn sàng chấm dứt xung đột hay không.

Về khả năng của Nga đến cuối năm nay, ISW cho rằng Nga có thể hoàn tất chiến dịch kéo dài 22 tháng nhằm kiểm soát Pokrovsk và khép chặt “túi” Myrnohrad trước khi năm kết thúc. Đồng thời, Nga nhiều khả năng sẽ tận dụng những tuần còn lại để tạo điều kiện cho các trận đánh lớn hơn ở Kostiantynivka và Huliaipole trong năm 2026.

Nga đã dồn lượng lớn nhân lực và tài nguyên để kiểm soát cụm Pokrovsk -Myrnohrad, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu. Việc tập trung quá mức vào hướng này cũng khiến Nga không thể điều chuyển lực lượng sang các mặt trận khác. Ngay cả khi Pokrovsk thất thủ, chiến thắng này được cho là chỉ mang tính biểu tượng vì Nga đã làm tê liệt vai trò hậu cần của thành phố từ giữa năm nay.

Về rủi ro đối với Ukraine nếu mất Pokrovsk, ISW đánh giá việc này sẽ không ngay lập tức làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Tuy nhiên, Nga sẽ có dư địa điều chuyển lực lượng, đặc biệt là các đơn vị thuộc quân đoàn số 2 và 51, sang các hướng khác như Zaporizhia, Dnipropetrovsk hoặc “Vành đai pháo đài” của Ukraine.

Về thời gian Nga có thể kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, ISW ước tính, ngay cả với tốc độ hiện nay và nếu phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Nga cũng khó hoàn tất trước năm 2027, thậm chí lâu hơn do phải đối mặt với các đô thị được phòng thủ cực kỳ kiên cố của Ukraine.

Về lý do Nga đạt tiến triển đáng kể ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk, ISW cho biết Moscow đã tập trung lực lượng lớn, điều quân từ nhiều hướng khác, tận dụng thời tiết sương mù làm suy yếu hoạt động máy bay không người lái của Ukraine và khai thác địa hình trống trải. Tuy vậy, đà tiến này đã chậm lại khi Nga vấp phải các tuyến phòng thủ tự nhiên như sông Haichur.

Về nguyên nhân Ukraine chưa chặn đứng được đợt tiến công hiện nay của Moscow, ISW nhấn mạnh Nga đã xây dựng một mô hình tiến công mới gồm 2 bước: trước hết cắt đứt hậu cần Ukraine ở chiều sâu chiến dịch bằng máy bay không người lái, sau đó mới tiến hành bộ binh đánh chiếm trận địa. Ukraine hiện chưa có biện pháp hiệu quả để đối phó đầy đủ với kiểu tác chiến này.

Về trọng tâm của Nga trong năm 2026, ISW cho rằng Moscow sẽ ưu tiên kiểm soát Vành đai pháo đài (Kostiantynivka – Sloviansk - Kramatorsk), đồng thời tiếp tục gây sức ép tại Huliaipole. Nga khó mở các chiến dịch lớn ở Kherson, Sumy hay Kharkov, trừ khi có điều quân lớn.

Về triển vọng hòa bình, ISW nhận định chưa nhìn thấy khả năng Nga và Ukraine sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ISW, Moscow chỉ chấp nhận một thỏa thuận đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng hoặc nhượng bộ lãnh thổ.