Venezuela đánh chặn 3 máy bay nghi buôn ma túy, tập kích hang ổ thuốc phiện

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 29/10 cho biết nước này đã đánh chặn 3 máy bay bị nghi sử dụng cho hoạt động buôn lậu ma túy, trong các chiến dịch trùng thời điểm với việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự chống các nhóm ma túy ở vùng Caribe.

“Hôm kia, một chiếc máy bay buôn ma túy đã bay vào qua vùng Caribe. Không quân của chúng ta phát hiện nó chỉ trong tích tắc", ông Maduro phát biểu.

“Hôm nay, hai chiếc máy bay buôn ma túy khác xâm nhập từ hướng bắc. Và theo luật của chúng ta, chúng ta có luật đánh chặn", ông cho hay. Hiện chưa rõ phát biểu này có nghĩa là các máy bay nghi tham gia vào đường dây ma túy có bị bắn hạ hay không.

Tổng thống Maduro nói hành động này được thực hiện “để buộc họ phải tôn trọng Venezuela" và ông gọi đó là hành động "thực thi chủ quyền”.

Chính quyền Caracas đẩy mạnh nỗ lực chống ma túy trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ở Caribe trong thời gian qua.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Venezuela cho biết họ đã phá hủy 2 trại “khủng bố buôn ma túy” của nước ngoài trên lãnh thổ nước này, đồng thời thu giữ đạn dược, xe địa hình, giáp chiến thuật và nhiên liệu.

Ông Maduro cho biết, Venezuela bị các băng nhóm sử dụng lãnh thổ làm tuyến trung chuyển cocaine từ nước ngoài.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế tại Caribe và Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng trong những tuần gần đây.