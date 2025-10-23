Mỹ lần đầu tập kích xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 5 người chết

Một mục tiêu bị Mỹ tập kích (Ảnh: X).

Quân đội Mỹ thông báo đã loại bỏ 5 nghi phạm buôn lậu ma túy trong các cuộc tập kích nhắm vào 2 xuồng ở phía đông Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 22/10.

Ông Hegseth nói rằng quân đội đã tập kích một xuồng ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương và khiến 2 người thiệt mạng hôm 21/10. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên của Mỹ được biết đến tại Thái Bình Dương kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch nhằm chống lại nạn buôn ma túy.

Vài giờ sau đó, ông Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã tập kích một xuồng khác ở phía đông Thái Bình Dương vào ngày 22/10, làm 3 người khác thiệt mạng.

Những cuộc tập kích này được thực hiện sau ít nhất 7 vụ khác ở vùng biển Caribe, trong một chiến dịch đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia.

“Xuồng này bị tình báo của chúng tôi xác định là có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy bất hợp pháp, đang di chuyển trên một tuyến đường buôn ma túy quen thuộc và chở theo ma túy", ông Hegseth nói sau cuộc tấn công mới nhất, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Khoảnh khắc Mỹ tập kích xuồng nghi chở ma túy trên Thái Bình Dương (Video: X).

Các cuộc tập kích ở Caribe đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, nhưng chính quyền ông Trump chưa cung cấp nhiều thông tin chi tiết, ví dụ như số lượng ma túy bị nghi ngờ mà các xuồng này chở theo, hoặc bằng chứng cụ thể nào cho thấy chúng thực sự vận chuyển ma túy.

Tổng thống Trump, khi được các phóng viên hỏi về vụ tập kích trong Phòng Bầu dục, nói rằng chính quyền của ông có thẩm quyền pháp lý để tiến hành hành động này, và ông tin rằng mỗi vụ tập kích như vậy đã “cứu mạng người Mỹ”.

Ông Trump cũng nhắc lại kế hoạch có thể tập kích các mục tiêu trên đất liền ở Venezuela nghi liên quan tới ma túy, điều có thể sẽ gây leo thang căng thẳng. Ông cho biết nếu thực hiện bước đi này, chính quyền của ông “có thể sẽ thông báo cho Quốc hội Mỹ”.

“Chúng tôi có lẽ sẽ quay lại Quốc hội và giải thích chính xác những gì chúng tôi đang làm khi chúng tôi chuyển sang mục tiêu trên đất liền. Chúng tôi không bắt buộc phải làm thế, nhưng tôi nghĩ... tôi muốn làm như vậy", ông nói.

Vào tháng 8, Tuần duyên Mỹ đã phát động Chiến dịch Viper nhằm chặn ma túy ở Thái Bình Dương. Tính đến ngày 15/10, Tuần duyên cho biết họ đã tịch thu hơn 45 tấn cocaine.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao chính quyền lần này lại lựa chọn tấn công thay vì chặn bắt phương tiện.