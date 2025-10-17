Đô đốc Mỹ chỉ huy tập kích xuồng ngoài khơi Venezuela bất ngờ từ chức

Đô đốc chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh Alvin Holsey (Ảnh: Navy Times).

Đô đốc chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh Alvin Holsey sẽ từ chức vào cuối năm nay, sớm hơn kế hoạch hai năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo hôm 16/10, trong một động thái được xem bất ngờ giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang nóng lên.

Một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết có thể đã có bất đồng giữa Đô đốc Alvin Holsey và ông Hegseth về các chiến dịch chống ma túy ở vùng Caribe, nhưng không nêu cụ thể.

Ông Hegseth, trong một bài đăng trên mạng xã hội, không tiết lộ lý do từ chức của ông Holsey, một trong hai sĩ quan 4 sao da màu đang chỉ huy một Bộ Tư lệnh tác chiến của Mỹ.

“Bộ Quốc phòng cảm ơn Đô đốc Holsey vì hàng thập kỷ cống hiến cho đất nước, và chúc ông cùng gia đình tiếp tục thành công và hạnh phúc trong những năm tới”, ông Hegseth viết.

Trên mạng xã hội, ông Holsey cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào ngày 12/12, nhưng không nêu lý do.

“Đó là một vinh dự khi được phục vụ Tổ quốc, người dân Mỹ và bảo vệ Hiến pháp trong hơn 37 năm qua”, ông nói.

Việc ông Holsey từ chức diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng Caribe, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, máy bay tiêm kích F-35, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ.

Các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các xuồng nghi buôn ma túy ngoài khơi Venezuela đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trong thời gian qua. Chính quyền Mỹ cho biết họ đang trong tình trạng chiến đấu với các nhóm “ma túy” xuất phát từ Venezuela, nên những cuộc tấn công đó là hợp pháp.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Hôm thứ Tư, ông Trump tiết lộ rằng ông đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật bên trong Venezuela.