Venezuela tuyên bố "phá âm mưu dàn dựng tập kích chiến hạm Mỹ"

Tàu USS Gravely (Ảnh: AFP).

Giới chức Venezuela cho biết họ đã phát hiện một âm mưu nhằm vào tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely, con tàu đã cập cảng tại Trinidad vào cuối tuần qua, ở vị trí gần đất liền Venezuela.

Lầu Năm Góc cho đến nay đã triển khai 7 tàu chiến đến vùng Caribe và một tàu khác đến Vịnh Mexico, với lý do là phục vụ các chiến dịch chống ma túy.

Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo về sự xuất hiện sắp tới của tàu sân bay USS Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, cùng nhóm tác chiến.

“Ít nhất 4 nghi phạm đã bị bắt giữ", Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello thông báo về vụ việc dàn dựng mà họ phát hiện được.

Caracas cáo buộc nhóm này “được CIA tài trợ” và đã lên kế hoạch tấn công tàu khu trục USS Gravely nhằm đổ tội cho Venezuela. Không có thêm chi tiết nào về các nghi phạm được tiết lộ.

Cùng với việc tăng cường hiện diện hải quân, ông Trump gần đây cũng xác nhận đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch tại Venezuela và đang xem xét khả năng thực hiện các cuộc tập kích trên bộ nhằm vào "các nhóm buôn ma túy".

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã phá hủy ít nhất 10 xuồng hoặc tàu mà họ cáo buộc là chở ma túy, khiến 43 người thiệt mạng tại vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào về việc liệu những xuồng hay tàu nói trên có chở ma túy hay không.

Venezuela cũng nhiều lần bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ rằng họ có liên quan tới đường dây ma túy, khẳng định Caracas đã nỗ lực trong nhiều năm qua để chống lại vấn nạn này.

Sự xuất hiện của tàu USS Gravely vào cuối tuần qua đã khiến Venezuela phản đối, cáo buộc đây là một “hành động khiêu khích”.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào ngày 27/10 khi 2 máy bay ném bom B-1B của Mỹ bay trên vùng Caribe gần Venezuela, đây là lần phô trương sức mạnh thứ 3 trong vài tuần gần đây.