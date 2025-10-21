Vật thể bí ẩn lao vào buồng lái máy bay Mỹ chở 140 người

Bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy hình ảnh vụ việc. Nhiều giả thuyết cho rằng một mảnh vỡ từ không gian có thể đã lao vào buồng lái nhưng chính quyền đang điều tra (Ảnh: X).

Theo RT, chuyến bay 1093 của United khởi hành từ Denver, bang Colorado, vào ngày 16/10 và dự kiến hạ cánh tại Los Angeles. Khoảng 40 phút sau, chiếc máy bay chở 140 người bắt đầu hạ độ cao đột ngột khi bay qua bang Utah và đã được chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần thân máy bay bị hư hại, kính buồng lái bị vỡ, và có vết máu trên cánh tay của cơ trưởng.

Theo trang tin hàng không AvBrief.com, máy bay có thể đã bị “mảnh vỡ không gian” lao trúng. Ngoài ra, AvBrief cho biết thêm rằng các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết rằng máy bay đã va chạm với một phần của khinh khí cầu thời tiết.

Hành khách Heather Ramsey nói với đài FOX 11 rằng phi hành đoàn đã thông báo qua hệ thống loa rằng máy bay “đã va chạm với một vật thể".

Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết hồi cuối tuần qua rằng họ đang điều tra “vết nứt trên kính chắn gió” của chiếc máy bay.

United xác nhận với Business Insider rằng kính buồng lái của máy bay đã bị hư hại, đồng thời cho biết “máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Salt Lake City để khắc phục hư hại trên kính chắn gió nhiều lớp của nó".

Kính chắn gió của máy bay được thiết kế gồm nhiều lớp, để trong trường hợp một lớp bị hỏng, các lớp còn lại vẫn đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Máy bay xảy ra sự cố khi đang bay ở độ cao 11.000m. NTSB cho biết thêm rằng cơ quan này đang thu thập dữ liệu radar, dữ liệu thời tiết và dữ liệu từ thiết bị ghi chuyến bay. Kính chắn gió đang được gửi đến phòng thí nghiệm của cơ quan để phân tích.