Hai máy bay Mỹ lao xuống đất bốc cháy sau khi đâm nhau trên không

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CBS News).

Một người thiệt mạng, một người được đưa tới bệnh viện và 2 người khác bị thương khi 2 máy bay cỡ nhỏ va chạm trên không vào sáng 31/8 ở Colorado, Mỹ và rơi xuống đất, theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Morgan.

Vụ việc xảy ra ngay trước 10h45 sáng tại vùng Eastern Plains gần đường băng của sân bay thành phố Fort Morgan.

Một chiếc Cessna 172 đang trên đà hạ cánh trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng thì va chạm xảy ra. Một chiếc Extra EA 300 đã đâm vào chiếc Cessna trên không và cả hai sau đó rơi xuống đất. Cả hai đều bốc cháy và những người chứng kiến đã lao tới hiện trường để cố gắng dập lửa.

Cục Hàng không Liên bang cho biết tại thời điểm va chạm, mỗi máy bay có 2 người. Hai người đàn ông trên chiếc Cessna bị thương nhẹ, được điều trị tại chỗ và xuất viện ngay sau đó. Ca tử vong xảy ra trên chiếc Extra EA 300.

Hai máy bay Mỹ lao xuống đất bốc cháy vì đâm nhau trên không (Video: 10News).

Xác máy bay cháy đen có thể được nhìn thấy bên cạnh đường băng vào buổi chiều. Trên đường băng còn có dấu vết lốp xe dẫn tới khu vực này, và một cánh máy bay bị tách rời vẫn còn nằm trên đường băng nhiều giờ sau vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Tên của nạn nhân thiệt mạng chưa được công bố, và danh tính những người bị thương cũng chưa được tiết lộ.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ biết ơn những người đã lao tới hiện trường để cố gắng dập lửa, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân bị thương và tử vong.