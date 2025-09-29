Mỹ phát hiện thi thể người thiệt mạng vì bám càng để "đi chui" máy bay

Thông thường, các vụ bám càng máy bay để đi chui hầu hết đều dẫn tới tử vong vì ẩn chứa quá nhiều rủi ro và nguy hiểm (Ảnh minh họa: Reuters).

Cảnh sát cho biết, một người "đi chui" đã bị phát hiện tử vong trong khoang chứa càng đáp của một máy bay của hãng American Airlines tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở bang North Carolina vào ngày 28/9, sau khi chiếc máy bay này hạ cánh từ châu Âu.

Thi thể được tìm thấy ngay sau 9 giờ sáng (giờ địa phương), khi công tác bảo dưỡng đang được tiến hành trên máy bay, theo thông báo của Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg.

Cảnh sát không tiết lộ chuyến bay khởi hành từ quốc gia nào ở châu Âu, cũng như không cung cấp thông tin về danh tính của người đi chui máy bay.

Theo cảnh sát, các thám tử thuộc đơn vị điều tra án mạng của sở đang điều tra cái chết này.

Những vụ người đi chui bằng cách bám càng là rất hiếm, và họ thường ẩn nấp trong khoang bánh xe, một khoang nằm dưới thân máy bay, nơi cất giữ hệ thống càng đáp có thể thu vào trong chuyến bay.

Theo dữ liệu của Tổ chức An toàn Hàng không Quốc tế, phần lớn những vụ việc như vậy đều dẫn đến tử vong.

Khi máy bay bay ở độ cao hành trình, càng đáp không nằm ngoài trời mà được rút vào khoang bánh xe để giảm lực cản gió. Khoang này không có dưỡng khí, không được sưởi ấm, và không có áp suất khí như khoang hành khách.

Nhiệt độ trong đó có thể giảm xuống âm độ, và khi máy bay hạ độ cao, nhiệt tăng đột ngột, tạo nguy cơ thiếu oxy, hạ thân nhiệt hoặc bị chấn thương vì va chạm với càng đáp.

Đầu năm nay, hai thi thể đã được phát hiện trong khoang bánh xe của một máy bay JetBlue sau chuyến bay từ New York đến Fort Lauderdale, bang Florida.

Vào tháng 12 năm ngoái, một thi thể khác được phát hiện trong khoang bánh xe của một chuyến bay United Airlines hạ cánh tại Hawaii sau khi bay từ Chicago.

Theo nghiên cứu của Đại học Wright State ở Dayton, bang Ohio, và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), những người sống sót trong các vụ việc như vậy thường thoát chết nhờ sự kết hợp cực kỳ hiếm hoi giữa may mắn, nhiệt lượng sinh ra trong khoang bánh xe, và tình trạng mất ý thức cùng hạ thân nhiệt, có thể giúp bảo vệ hệ thần kinh.

Năm 2022, một người đàn ông Kenya đã sống sót sau chuyến bay từ Johannesburg, Nam Phi đến Amsterdam, Hà Lan khi ẩn nấp trong khoang bánh xe trước của một máy bay chở hàng.

Năm 2021, một người đàn ông khác sống sót sau khi trốn trong khoang càng đáp trên chuyến bay từ Guatemala đến Miami, Mỹ. Và năm 2014, một thiếu niên California cũng sống sót sau chuyến bay hơn 5 giờ từ San Jose (California) đến Maui (Hawaii) trong khoang bánh xe của máy bay.