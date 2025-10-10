Washington đề xuất cấm máy bay Trung Quốc đến Mỹ qua không phận Nga

Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China (Ảnh minh họa: Airlines).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, với lý do điều này đang “gây bất lợi nghiêm trọng” cho các hãng hàng không Mỹ.

Các hãng của Mỹ từ lâu đã chỉ trích việc cho phép máy bay Trung Quốc bay qua Nga, cho rằng điều đó giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí, qua đó tạo ra sự chênh lệch cạnh tranh rõ rệt.

Trong bản đề xuất công bố hôm 10/10, Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT) nêu rõ: “Sự mất cân bằng này đã trở thành một yếu tố cạnh tranh đáng kể”.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết đang đề xuất lệnh cấm các chuyến bay của Trung Quốc bay qua Nga “nhằm tạo sự công bằng giữa các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc”.

Nếu được thông qua, quyết định mới có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay của Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern, 4 hãng hàng không lớn của Trung Quốc đang khai thác tuyến Mỹ - Trung.

Một số hãng hàng không Mỹ cho biết với việc không thể bay qua Nga, các tuyến bay thẳng từ bờ Đông nước Mỹ đến Trung Quốc “gần như không còn khả thi về mặt kinh tế” do chi phí nhiên liệu và thời gian bay tăng đáng kể.

Bộ Giao thông Mỹ cho biết các hãng Trung Quốc có 2 ngày để phản hồi trước khi lệnh chính thức có thể được ban hành, sớm nhất là vào tháng 11.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về động thái này.

Nga hiện cấm máy bay Mỹ và một số hãng hàng không nước ngoài bay qua không phận của mình để đáp trả việc Washington cấm các chuyến bay của Nga vào Mỹ hồi tháng 3/2022, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 5/2023, Mỹ từng chấp thuận tăng thêm số chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đồng ý không bay qua Nga trên các tuyến mới.

Năm ngoái, Bộ Giao thông Mỹ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc tăng lên 50 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa 2 nước. Trước đại dịch Covid-19, mỗi bên từng được phép vận hành hơn 150 chuyến khứ hồi hàng tuần.

Động thái mới của Bộ Giao thông Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng do hàng loạt vấn đề kinh tế, bao gồm thương mại, công nghệ và quyền tiếp cận thị trường.

Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington leo thang vào tháng 4, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố chính sách thuế đối ứng với các nước. Các động thái đáp trả qua lại khiến mức thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thời điểm lên hơn 100% trước khi 2 bên đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại có hiệu lực đến giữa tháng 11.