Ukraine tuyên bố phá kế hoạch mưu sát loạt quan chức cấp cao

Một nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: SBU).

Kiev ngày 20/2 cho biết, 10 người đã bị bắt tại Ukraine và Moldova với cáo buộc lên kế hoạch ám sát các nhân vật chính trị cấp cao của Ukraine, với tiền thù lao lên tới 100.000 USD.

Ukraine cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

“Trong khuôn khổ hoạt động của nhóm điều tra chung giữa lực lượng thực thi pháp luật Ukraine và Moldova, một tổ chức tội phạm có tổ chức đã bị phát hiện, đang chuẩn bị thực hiện các vụ ám sát theo hợp đồng nhằm vào những công dân Ukraine và người nước ngoài được nhiều người biết đến”, Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết trong một tuyên bố.

Ông Kravchenko cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành 20 cuộc khám xét trên toàn quốc, thu giữ tiền mặt, vũ khí, chất nổ và các tài liệu liên lạc với những người điều phối.

Theo tuyên bố, 7 người đã bị bắt tại Ukraine trong các cuộc đột kích và 3 người khác, bao gồm cả người bị cáo buộc tổ chức chiến dịch, bị bắt giữ tại Moldova.

Moldova trước đó cũng xác nhận cuộc điều tra chung về âm mưu nhằm vào "một số nhân vật công chúng tại Ukraine”. Phía Moscow chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cáo buộc từ Ukraine.

Hiện thời, Kiev chỉ nêu tên một quan chức là mục tiêu bị nhắm tới: Ông Andriy Yusov, người phụ trách truyền thông chiến lược cho quân đội Ukraine và điều phối việc trao đổi tù binh với Nga.

Trong thời gian qua, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau có kế hoạch nhằm vào các quan chức cấp cao của 2 phía.

Moscow đã cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ sát hại một số nhân vật quân sự và chính trị nổi bật cả trong lãnh thổ Nga lẫn tại các khu vực Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ukraine công khai thừa nhận đã đứng sau một số vụ việc, gọi đó là hành động đáp trả đối với những người thúc đẩy, ủng hộ và tạo điều kiện cho chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, trong một số vụ việc, họ bác bỏ cáo buộc hoặc không lên tiếng.