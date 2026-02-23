Ukraine nêu ra 2 lý do chưa thể giành lại lãnh thổ từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).

Ukraine hiện không thể tập trung vào việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát vì 2 lý do: thiếu nhân lực trên chiến trường và thiếu vũ khí, Tổng thống Volodymyr Zelensky giải thích trong một cuộc phỏng vấn với BBC.

Ông tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành lại lãnh thổ của mình, coi đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nhấn mạnh rằng điều này hiện chưa thể thực hiện do Nga có ưu thế về quân số.

“Nếu cố gắng làm điều đó vào lúc này, chúng tôi sẽ mất một số lượng người khổng lồ, có thể lên tới hàng triệu, vì quân đội Nga rất đông và chúng tôi hiểu cái giá của những bước đi như vậy. Chúng tôi sẽ không có đủ nhân lực và có nguy cơ đánh mất con người. Và đất đai thì có ý nghĩa gì nếu không có con người? Thành thật mà nói, là không có gì cả”, ông Zelensky giải thích.

Ông cũng lưu ý rằng Ukraine hiện không có đủ vũ khí để nhanh chóng tái kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ.

“Điều đó không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn vào các đối tác của chúng tôi. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có điều đó", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc khôi phục các đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991 của Ukraine chắc chắn sẽ là chiến thắng của công lý đối với đất nước này.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, ông Zelensky cho biết các cuộc thương lượng sẽ sớm được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời thông báo về cả tiến trình đàm phán và một cuộc trao đổi tù binh.

Cũng trong bài phỏng vấn, ông Zelensky nhận định, chiến thắng của Ukraine không chỉ là vấn đề lãnh thổ, mà còn là bảo vệ con người và nền độc lập.

Trong cuộc trao đổi, người dẫn chương trình nói rằng nhiều nhà phân tích, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quan chức khác, cho rằng Ukraine sẽ khó giành chiến thắng trong cuộc chiến. Và nếu không nhượng bộ Nga, Ukraine sẽ không thể thắng lợi.

Ông Zelensky cho rằng, chiến thắng đồng nghĩa với việc khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân Ukraine và chấm dứt bi kịch. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cách hiểu rộng hơn về khái niệm chiến thắng, nhấn mạnh rằng các bên cần gây áp lực cho Nga.

Khi được hỏi liệu chiến thắng có chỉ đơn thuần là giành lại lãnh thổ hay không, ông Zelensky giải thích có nhiều dạng chiến thắng khác nhau.

Ông cho rằng chiến thắng của Ukraine, ngoài việc cứu lấy tính mạng con người, còn nằm ở việc bảo vệ nền độc lập. Còn việc giành lại lãnh thổ sẽ là chiến thắng của công lý.

“Chiến thắng của Ukraine là giữ vững nền độc lập của chúng tôi, và chiến thắng của công lý cho toàn thế giới là giành lại toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi”, ông Zelensky kết luận.

Mặt khác, ông Zelensky cáo buộc chiến dịch quân sự của Nga đã "bắt đầu cho thế chiến 3" và nhiệm vụ hiện nay là ngăn chặn nó trở thành một cuộc chiến toàn diện.

Sau khi trở lại nhiệm sở tổng thống, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu không có ông, cuộc chiến ở Ukraine đã leo thang thành Thế chiến III. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng ông có cách hiểu về điều này khác với lãnh đạo Mỹ.