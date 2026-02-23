Bộ trưởng Anh muốn đưa binh sĩ tới Ukraine ngay trong năm 2026

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey (Ảnh: Reuters).

Ông John Healey cho biết ông hy vọng trở thành Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên triển khai binh sĩ Anh tới Ukraine, một bước đi được xem là tín hiệu cho thấy cuộc xung đột đã kết thúc.

Trong bài viết đăng trên Telegraph, ông Healey tuyên bố rằng “năm 2026 phải là năm cuộc chiến khủng khiếp này kết thúc”. Ông trình bày kế hoạch hòa bình đầy tham vọng của mình, cũng như cam kết của Anh đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Không có gánh nặng nào lớn hơn đối với bất kỳ Bộ trưởng Quốc phòng hay chính phủ nào hơn là việc đưa lực lượng vũ trang của chúng ta tham gia các chiến dịch", ông viết.

“Tôi muốn trở thành Bộ trưởng Quốc phòng triển khai binh sĩ Anh tới Ukraine, bởi vì điều đó sẽ có nghĩa là cuộc chiến này cuối cùng đã kết thúc”, ông cho biết thêm.

“Điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta đã đàm phán được hòa bình tại Ukraine. Và một châu Âu an toàn cần một Ukraine mạnh mẽ, có chủ quyền", quan chức Anh nhấn mạnh.

Chính phủ Anh đang phối hợp với các đồng minh để thành lập lực lượng chung. Theo kế hoạch, lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia này sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một thỏa thuận chấm dứt chiến sự được đảm bảo.

Ông Healey cũng ca ngợi cả sự hỗ trợ quân sự lẫn lòng hào hiệp của người dân Anh, những người đã “mở cửa nhà mình” cho người tị nạn Ukraine.

“Tôi tự hào rằng Anh đoàn kết vì Ukraine. Tôi tự hào về mức hỗ trợ quân sự cao nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đang cung cấp trong năm nay. Và tôi tự hào về tất cả những người trong đất nước này đã mở cửa đón 167.000 người Ukraine", ông nhấn mạnh.

Trong số các biện pháp hỗ trợ mới nhất mà Anh đang đề xuất có khoản tài trợ 200 triệu bảng Anh, sẽ được sử dụng để trang bị cho Lực lượng Vũ trang Anh những thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng triển khai trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Số tiền này sẽ được chi để nâng cấp phương tiện, thiết bị liên lạc và mua sắm thiết bị bảo vệ chống UAV mới. Anh cũng đã hỗ trợ Ukraine sản xuất loại UAV đánh chặn mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể vô hiệu hóa UAV Shahed của Nga với chi phí thấp.

Ông Healey cũng hoan nghênh việc lực lượng Ukraine ngày càng hội nhập sâu hơn vào các cuộc tập trận của NATO. Tháng trước, ông đã tới Ukraine và trực tiếp chứng kiến mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.

Ông Healey ca ngợi lòng dũng cảm của người Ukraine, những người đã tiếp tục “chiến đấu với cùng sự can đảm to lớn như họ đã thể hiện vào ngày 24/2/2022”.

“Chúng tôi đang đặt Ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài theo các điều kiện của họ", ông nhấn mạnh, cho rằng người Ukraine không sợ cuộc chiến, mà lo ngại sự mệt mỏi của phương Tây.

“Nhưng như Tổng thống Zelensky đã biết, những người bạn của Ukraine sẽ không bao giờ mệt mỏi", ông tuyên bố, khẳng định không nên "đánh giá thấp ý chí của người dân Ukraine".

Trước đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch của phương Tây nhằm đưa quân tới Ukraine. Nga cảnh báo sẽ coi đây là mục tiêu hợp pháp để tập kích.