Bắt đầu vòng 2 cuộc đàm phán hòa bình ba bên Nga - Ukraine - Mỹ

Các thành viên phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán tại UAE hồi cuối tháng 1 (Ảnh: Reuters).

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi hôm 4/2 nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Các cuộc họp ba bên kéo dài 2 ngày diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga đã "lợi dụng" thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, vốn do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước, để tích trữ đạn dược, và sau đó tấn công Ukraine bằng số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục hôm 3/2,

"Một vòng đàm phán khác đã bắt đầu ở Abu Dhabi. Quá trình đàm phán bắt đầu theo hình thức ba bên Nga - Ukraine - Mỹ", ông Rustem Umerov, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine, cho biết trên ứng dụng Telegram.

Theo ông Umerov, các nhóm cũng sẽ gặp nhau theo từng cuộc hội đàm riêng để thảo luận về các hướng đàm phán cụ thể và sau đó sẽ tiếp tục với một cuộc họp chung để thống nhất các lập trường đã đưa ra.

Trong năm qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cả Kiev và Moscow tìm kiếm một thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua, nhưng hai bên vẫn còn quá nhiều khác biệt về các điểm then chốt bất chấp nhiều vòng đàm phán với các quan chức Mỹ.

Các vấn đề nhạy cảm nhất là yêu cầu của Moscow về việc Kiev từ bỏ vùng đất mà họ vẫn đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Moscow muốn Kiev rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk phía đông, bao gồm cả một vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, được coi là một trong những tuyến phòng thủ mạnh nhất của Ukraine, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Ukraine cho biết cuộc xung đột cần được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại và đã bác bỏ bất kỳ hành động rút quân đơn phương nào.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ quốc gia của Ukraine, bao gồm Crimea và một phần khu vực Donbass ở miền Đông. Các nhà phân tích quân sự cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm khoảng 1,5% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2024.

Các cuộc thăm dò cho thấy, đa số người Ukraine phản đối một thỏa thuận trao đất cho Moscow. Cư dân Kiev cho rằng, vòng đàm phán mới sẽ khó mang lại bất kỳ bước đột phá lớn nào.

Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại UAE vào tháng trước, đánh dấu cuộc đàm phán công khai trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev.