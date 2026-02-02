Ukraine tiết lộ cách khắc chế Nga dùng Starlink săn lùng HIMARS, Patriot

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (Ảnh: AFP).

Chỉ những thiết bị đầu cuối Starlink được cấp phép mới được phép hoạt động tại Ukraine, một động thái nhằm đối phó với việc Nga sử dụng internet vệ tinh trên UAV tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết.

Trong một bài viết được đăng tải trên Telegram, ông Fedorov nói rằng Ukraine, phối hợp với Starlink, đã thực hiện các bước ban đầu và đã tạo ra kết quả nhanh chóng trong việc đối phó hoạt động UAV của Nga.

“Bước tiếp theo là triển khai một hệ thống chỉ cho phép các thiết bị đầu cuối được cấp phép hoạt động tại Ukraine”, ông Fedorov viết.

Ông cho biết trong những ngày tới sẽ công bố hướng dẫn để người dùng Ukraine đăng ký thiết bị đầu cuối Starlink của họ nhằm xác minh. Những thiết bị không vượt qua xác minh sẽ bị ngắt kết nối.

“Quy trình đăng ký sẽ đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Hướng dẫn chi tiết sẽ sớm được công bố”, ông Fedorov nói thêm, đồng thời cảm ơn Starlink và SpaceX vì sự hợp tác và hỗ trợ.

Kiev cho biết lực lượng Nga gia tăng lắp đặt thiết bị Starlink trên UAV tấn công nhằm vượt qua hệ thống phòng không Ukraine.

Chuyên gia UAV Ukraine Pavlo Kashchuk cho biết Nga hiện đang tích hợp hàng loạt thiết bị đầu cuối Starlink vào nhiều loại UAV tấn công, bao gồm Shahed, Gerbera, BM35 và Molniya. Sau đó, ông Fedorov đã công khai xác nhận đánh giá này.

Ông Anton Zemlyanyi, chuyên gia phân tích cấp cao của Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cho hay các UAV BM-35 mới của Nga đang săn lùng mục tiêu, với trọng tâm chính là những tổ hợp tên lửa phương Tây đắt giá nhất của Ukraine như Patriot và HIMARS.

“Hệ thống phòng không Patriot và HIMARS là các mục tiêu ưu tiên của Nga, họ liên tục săn lùng chúng. Không chỉ là UAV, Nga còn sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công trang bị của chúng tôi", ông Zemlyanyi nói về UAV BM-35.

Ông Fedorov khẳng định Bộ Quốc phòng Ukraine đã liên hệ ngay với SpaceX sau khi vấn đề xuất hiện. Cố vấn công nghệ của ông, Serhiy Beskrestnov, sau đó nói rằng SpaceX đã bắt đầu triển khai các biện pháp đối phó ban đầu theo yêu cầu của Ukraine.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk xác nhận rằng đã có hành động nhằm chặn việc Nga sử dụng Starlink.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tháng 2/2024, SpaceX nói rằng họ không bán hay vận chuyển Starlink cho Nga, và “không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào với Chính phủ Nga hay quân đội Nga".

Nga chưa bình luận về tuyên bố từ Ukraine rằng họ tích hợp Starlink lên vũ khí.

Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết nhiều người dùng Starlink tại Ukraine đã bắt đầu thấy những hiệu quả đầu tiên từ các bước đi này. Ông nói rằng các biện pháp nhằm bảo vệ cả quân nhân lẫn dân thường, cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Beskrestnov nói rằng ông không thể công khai chi tiết những gì đã được thực hiện hoặc đang được lên kế hoạch. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các hành động đều tập trung vào việc giảm thiểu mối đe dọa từ UAV tấn công của Nga.