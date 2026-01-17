Nga sản xuất hàng loạt "mắt thần trên không" tương tự Starlink

Binh sĩ Ukraine sử dụng một thiết bị Internet vệ tinh Starlink (Ảnh: Reuters).

Hoạt động sản xuất hàng loạt thiết bị đầu cuối truy cập Internet băng thông rộng, tương tự Starlink, sẽ được triển khai tại Nga trong năm 2026, Tổng giám đốc Tập đoàn Không gian Nhà nước Nga Roscosmos, ông Dmitry Bakanov, cho biết.

“Đây là vệ tinh Zorkiy, một thiết bị thu thập hình ảnh từ không gian, và dựa trên các hình ảnh này, các bản đồ số được tạo ra, sau đó được sử dụng cho việc dẫn đường của các phương tiện không người lái. Trong năm nay, việc sản xuất hàng loạt thiết bị này sẽ bắt đầu", ông Bakanov tuyên bố.

Ông cho biết thêm rằng đến năm 2027, một chùm vệ tinh quỹ đạo với hơn 300 thiết bị sẽ được triển khai. Theo người đứng đầu Roscosmos, việc bảo đảm phủ sóng thông tin liên lạc cho toàn bộ các khu vực chưa được phục vụ bởi mạng thông tin liên lạc mặt đất là hết sức quan trọng.

Starlink là công cụ liên lạc then chốt đối với Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Hệ thống này cung cấp đường truyền Internet ổn định trong bối cảnh hạ tầng thông thường bị phá hủy hoặc gây nhiễu. Quân đội Ukraine dựa nhiều vào dịch vụ này để điều phối tác chiến theo thời gian thực, trinh sát và điều khiển UAV.

Hàng trăm nghìn người dân Ukraine hiện phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh Starlink. Dịch vụ này đóng vai trò thiết yếu trong các bệnh viện, trường học, khu dân cư tại các vùng chiến sự, và đặc biệt là với quân đội dọc toàn bộ chiến tuyến.

Ukraine đang sử dụng hơn 40.000 thiết bị đầu cuối Starlink, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì liên lạc cho cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hỗ trợ quân đội thực hiện các cuộc tấn công và điều phối.

Trong hoạt động tác chiến, hoạt động thông tin liên lạc được xem là yếu tố sống còn với khả năng chiến đấu của một đội quân. Thiếu thông tin liên lạc thông suốt sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài tới hàng loạt các hoạt động chỉ thị, hiệp đồng tác chiến.

Trong thời gian qua, phía Ukraine cho rằng Nga cũng đã sử dụng Starlink để đưa ra tiền tuyến với các thiết bị đầu cuối mua từ bên thứ 3. SpaceX, công ty Mỹ phát triển thiết bị này, bác bỏ việc cung cấp dịch vụ tới Nga.